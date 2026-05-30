老屋、甜香與工藝 嘉義新港文化散策之旅

南區百大文化基地參訪新港老店金長利，體驗新港飴製作。（台南生活美學館提供）

嘉義新港不只有香火鼎盛的廟宇文化，還能漫遊老屋巷弄、親手製作新港飴，來一場充滿人情味的文化小旅行。台南生活美學館日前在嘉義板陶窯交趾剪粘工藝園區舉辦「新港慢步香」南區百大文化基地交流會議，邀集南區文化基地夥伴、社造團隊與青年參與者齊聚交流，透過走讀與體驗，深入感受地方文化的多元魅力與生活溫度。

活動以文化基地交流揭開序幕，包括「交趾剪粘傳統工藝文化基地」、「阿里山達邦mayasvi文化路徑基地」及「新嘉義座」等代表，分享各自在地方文化保存、社區參與及青年串連上的實踐經驗。不同視角彼此激盪，也讓與會者看見文化不只是保存，更能成為地方創新的能量，逐步形塑出可被想像、也能真正落實於生活中的文化樣貌。

請繼續往下閱讀...

下午則展開新港街區走讀行程，參與者穿梭於巷弄之間，漫步探訪培桂堂、林國治美術館等文化場域，在老屋與老店之間停下腳步，感受歲月留下的痕跡與地方故事。透過「新港文教基金會」導覽解說，以及親手體驗製作新港飴，大家不只用眼睛看文化，更用雙手與味覺認識新港的生活日常。

不少參與者表示，相較於制式會議，這樣以「走讀」結合「交流」的方式，更能自然建立連結，也讓人重新感受到地方文化的生命力。從街區散步、職人分享，到手作體驗，每一段過程都像是在閱讀一座小鎮的文化記憶。

台南生活美學館館長黃瓊瑩表示，南區百大文化基地交流會議透過行動與對話串起文化網絡，不僅拉近各文化基地之間的距離，也為未來跨域合作與地方文化永續發展開啟更多可能。

南區文化基地代表參訪新港文化基地「培桂堂」林開泰診療所舊宅。（台南生活美學館提供）

南區百大文化基地25個單位齊聚板陶窯共同交流經驗分享。（台南生活美學館提供）

國立台南生活美學館於28日在文化基地板陶窯舉辦南區百大文化基地交流活動。（台南生活美學館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法