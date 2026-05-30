有如「誠品」進駐校園！虎尾國小舊書庫華麗轉身

虎尾國小老舊書庫整建後的圖書室空間寬闊、視線明亮，有誠品風格。（虎尾國小供）

雲林虎尾國小舊書庫空間改造完工，變身為充滿設計感、光線明亮、空間寬闊，且有誠品書店風格的圖書室，小朋友坐沙發上悠閒看書，直呼「好舒服，不想起來」。

「好像走進誠品書店」、「視野開闊、有設計感」，虎尾國小圖書館落成啟用，走進參觀的家長、來賓及學生都忍不住讚嘆，小朋友從架上拿了書就找沙發坐下來，自在享受看書的樂趣。

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虎尾國小校長洪孟真指出，舊圖書室空間狹窄，書架密集給人壓迫感，這次整建的重點是打造「誠品風格圖書室」，跳脫早期學校圖書室書架密集，分成5個區域，包括微光舞台、慢讀角落、綠意書庭、典藏書閣、萌虎借閱角。

洪孟真說，閱讀是獲取知識最直接、有效的方式，學校希望圖書室不只是一個借還書的場域，而是可提供師生徜徉書海，探索知識的休憩角落，所以新落成的圖書室除借還書，還可以進行閱讀課程，另也設置咖啡機，讓老師可以共同備課或進修專業知能，期盼小朋友能多利用圖書室，多閱讀提升自己的智慧。

洪孟真表示，圖書室是學校的心臟，配合圖書室裝修，學校也發起募書活動，不到一個月就募集到800本，加上縣府補助的圖書經費，今年圖書室可增加約2000本新書，新的圖書室具備流暢的動線與舒適的環境，相信能吸引更多孩子主動走進來，愛上閱讀。

虎尾國小新整建的圖書室環境舒適，大人小孩都讚賞。（虎尾國小提供）

虎尾國小新圖書室啟用，小朋友坐在沙發上悠閒看書。（虎尾國小提供）

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