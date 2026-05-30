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    首頁 > 生活

    各地放晴南部續飆36度高溫 中南部防局部大雨

    2026/05/30 06:45 即時新聞／綜合報導
    氣象署指出，今天（30日）鋒面遠離並消散，桃園以北及東半部高溫約29至32度，新竹以南高溫普遍在32到34度，特別是在南部內陸地區仍有局部36度左右高溫發生的機會。（資料照）

    氣象署指出，今天（30日）鋒面遠離並消散，桃園以北及東半部高溫約29至32度，新竹以南高溫普遍在32到34度，特別是在南部內陸地區仍有局部36度左右高溫發生的機會。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（30日）鋒面遠離並消散，不過清晨水氣仍多，南部地區有局部短暫陣雨，環境為偏東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，尤其在中南部山區有局部大雨發生的機率。

    今日溫度方面，桃園以北及東半部高溫約29至32度，新竹以南高溫普遍在32到34度，特別是在南部內陸地區仍有局部36度左右高溫發生的機會，氣象署也持續對台南發布高溫資訊，提醒台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。另外各地紫外線易達過量等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

    氣象署提醒，東北風偏強，新北到嘉義、宜蘭、台東、恆春半島沿海地區及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意安全。

    氣象署提到，第6號輕度颱風薔蜜今晨2時約位於鵝鑾鼻東南東方1260公里之海面上，往西北轉北北西朝琉球南方海面進行，未來強度將增強，預測從琉球附近海面北上後，朝日本南方海面一帶前進的機率較大。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週日環境為偏東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

    下週一至下週二薔蜜颱風較高機率從琉球群島附近海面北上，直接影響台灣的機率偏低，不過受其外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    下週三至下週四薔蜜颱風遠離，通過日本南方海面一帶，台灣附近轉為偏南風到西南風，南部地區自3日清晨起逐漸轉為短暫陣雨或雷雨的天氣；3日、4日午後各地山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨，4日午後大台北地區及花東地區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。

    下週五低壓帶開始北上影響台灣，水氣更多，環境漸轉不穩定；南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週六至下下週一低壓帶逐漸北抬，各地天氣不穩定，漸有短暫陣雨或雷雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    25 ~ 32 28 ~ 34 30 ~ 35 24 ~ 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    第6號輕度颱風薔蜜今晨2時約位於鵝鑾鼻東南東方1260公里之海面上，往西北轉北北西朝琉球南方海面進行，未來強度將增強，預測從琉球附近海面北上後，朝日本南方海面一帶前進的機率較大。（圖擷取自中央氣象署）

    第6號輕度颱風薔蜜今晨2時約位於鵝鑾鼻東南東方1260公里之海面上，往西北轉北北西朝琉球南方海面進行，未來強度將增強，預測從琉球附近海面北上後，朝日本南方海面一帶前進的機率較大。（圖擷取自中央氣象署）

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