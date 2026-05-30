05/30 各報重點新聞一覽

馬英九基金會昨提告前執行長蕭旭岑（右）、王光慈（左）二人涉嫌背信、侵占。（資料照）

自由時報

家變延燒逾兩個月 馬英九基金會 告蕭旭岑、王光慈背信侵占

前總統馬英九控訴馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占，基金會昨委由律師至士林地檢署遞狀對蕭、王二人提出告訴，士檢暫分為「他」字案，由經濟犯罪專組檢察官林弘捷偵辦。

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首批軍購特別預算88.1億 三讀通過

立法院院會昨三讀通過「一一五年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，全案經委員會審查微幅減列二百萬元，最終以八十八億一千餘萬元通過，儘管預算順利過關，朝野立委附帶通過卅五項決議案，包括要求政府研擬補齊包括商購、委製等四千多億元等攸關「台灣之盾」防空能力建構的預算缺口。

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中國女假旅遊金門賣春 多名國軍捲入 檢警查扣證物 釐清國安疑慮

金門縣警察局與移民署金門專勤隊在金湖鎮一家養生館查獲「假旅遊、真賣淫」的卅六歲中國籍李姓女子，追查出她與十多名軍職人員在養生館性交易。金門地檢署偵辦後，將李女遣返，養生館吳姓負責人則被依妨害風化等罪諭知十萬元交保；檢警同時查扣相關事證，釐清與中國人士接觸的軍方人員有無涉及國安疑慮。

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聯合報

主計總處上修今年經濟成長率到9.64% 近16年新高

人工智慧（ＡＩ）需求熱潮超乎預期，出口動能強勁爆發，主計總處昨天發布最新預測，上調今年經濟成長率可望達百分之九點六四，創二○一○年以來、近十六年新高，預估全年出口總規模逼近九千億美元大關，年增率百分之卅九點七七，創下五十年來新高成長。

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重大進展 外媒：美伊達成60天MOU協議

對美國新聞網站Axios廿八日率先報導，多家外媒跟進報導的美伊談判代表已就一份六十天諒解備忘錄（ＭＯＵ）達成協議，美國副總統范斯說，「很難講總統確切會在何時簽署、或到底會不會簽這份ＭＯＵ。我們仍在幾個措辭問題上反覆商討，但已取得很大進展」。

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中國時報

防台海有事 歐盟擬祭晶片強制權

歐盟預計6月3日公布《晶片法案2.0》（Chips Act 2.0），而有感於其在人工智慧（AI）領域競爭力落後美陸，同時考量到地緣政治風險，歐盟擬推動多項新舉措，包括賦予歐盟執委會重大緊急權力，在危機時期加強管控關鍵晶片的供應鏈。

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88億軍購特別預算 立院三讀通過

立法院會29日三讀通過115年度軍購特別預算案88億餘元，全數以舉債支應，用以支付美國第一批已簽署發價書的M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等對台軍售項目。不過立法院日前通過的《國防特別條例》與政院版有4700億元差額，賴清德總統昨表示，國防特別預算遭大幅度刪減，已影響建軍期程，國防部軍備局205廠原規畫新增6條產線，將彈藥等軍品量能增加一倍也無法獲得資源挹注。政府一定會有所因應，包含另提特別條例、追加預算，以及提高年度公務預算等方式來進行更多商購、委製、國際合作。

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首批對美軍購特別預算88.1億，立法院院會昨三讀通過。（記者方賓照攝）

移民署專勤隊與金門警方日前在一家養生會館，查獲有中國女子「假旅遊、真賣淫」從事性交易。（讀者提供）

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