雨彈炸到明晨 6縣市慎防豪、大雨

雨彈炸6縣市，今晚到明天清晨南投縣山區有局部大雨或豪雨，恆春半島、花蓮、台東地區及苗栗、台中山區有局部大雨發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署深夜更新豪、大雨特報提醒，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮縣已有豪雨發生，今晚（29日）到明天清晨南投縣山區有局部大雨或豪雨，恆春半島、花蓮、台東地區及苗栗、台中山區有局部大雨發生機率。

豪雨特報範圍：南投縣山區埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉。

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大雨特報範圍：苗栗縣山區卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉；台中市山區東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區；屏東縣恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉；花蓮縣全境；台東縣，不含蘭嶼、綠島。

氣象署提醒注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

另外，天氣高溫炎熱，台南玉井明天中午前後為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。氣象署資料顯示，明天玉井體感溫度在中午12點來到41度，下午2點43度最高，下午4點體感溫度仍有40度。

請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

明天台南玉井有連續出現36度高溫機率。（擷取自中央氣象署網站）

明天台南玉井體感溫度在中午12點來到41度，下午2點43度最高，下午4點體感溫度仍有40度。（擷取自中央氣象署網站）

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