為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    香約台南「愛文」 快下單品嘗夏日紅寶石的鮮甜

    2026/05/29 22:40 記者楊金城／台南報導
    台南愛文芒果上市，想嘗鮮的民眾趕快下單。（農業局提供）

    台南愛文芒果上市，想嘗鮮的民眾趕快下單。（農業局提供）

    「夏日紅寶石」台南愛文芒果進入產季，玉井、南化等各產區陸續進入採收期，消費者期待已久的「2026台南芒果產地直送訂購資訊」正式上線，彙整農會、農產運銷、合作社等8家供果業者提供民眾訂購嘗鮮。

    台南市長黃偉哲今天（29日）表示，台南芒果香氣濃郁、果肉細緻，每年夏季上市都受到消費者喜愛，目前愛文芒果已陸續上市，無論自家食用、親友送禮或企業團購都相當適合。

    台南種植芒果超過7000公頃，全國第一，芒果除鮮食，也很容易做成芒果冰沙、芒果奶酪、芒果海鮮沙拉等；加工商品以芒果乾著名。

    台南市農業局局長李芳林指出，台南芒果訂購資訊彙整產區玉井、南化、楠西、左鎮農會、台南農產運銷、南瀛農產行銷、侯家、福農果菜運銷合作社的訂購資訊，方便消費者依需求直接向產地洽詢訂購，商品涵蓋禮盒及家庭箱裝等多元規格。

    南市農業局指出，台南各產區芒果已陸續上市，未來將持續透過展售活動、通路合作及多元行銷推廣台南優質農產品，協助農民拓展銷售通路，提高果農收益。民眾可上農業局官網查詢訂購資訊。

    2026台南芒果產地直送訂購資訊」正式上線，民眾可上台南市農業局官網查詢。（農業局提供）

    2026台南芒果產地直送訂購資訊」正式上線，民眾可上台南市農業局官網查詢。（農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播