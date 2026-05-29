香約台南「愛文」 快下單品嘗夏日紅寶石的鮮甜

台南愛文芒果上市，想嘗鮮的民眾趕快下單。（農業局提供）

「夏日紅寶石」台南愛文芒果進入產季，玉井、南化等各產區陸續進入採收期，消費者期待已久的「2026台南芒果產地直送訂購資訊」正式上線，彙整農會、農產運銷、合作社等8家供果業者提供民眾訂購嘗鮮。

台南市長黃偉哲今天（29日）表示，台南芒果香氣濃郁、果肉細緻，每年夏季上市都受到消費者喜愛，目前愛文芒果已陸續上市，無論自家食用、親友送禮或企業團購都相當適合。

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台南種植芒果超過7000公頃，全國第一，芒果除鮮食，也很容易做成芒果冰沙、芒果奶酪、芒果海鮮沙拉等；加工商品以芒果乾著名。

台南市農業局局長李芳林指出，台南芒果訂購資訊彙整產區玉井、南化、楠西、左鎮農會、台南農產運銷、南瀛農產行銷、侯家、福農果菜運銷合作社的訂購資訊，方便消費者依需求直接向產地洽詢訂購，商品涵蓋禮盒及家庭箱裝等多元規格。

南市農業局指出，台南各產區芒果已陸續上市，未來將持續透過展售活動、通路合作及多元行銷推廣台南優質農產品，協助農民拓展銷售通路，提高果農收益。民眾可上農業局官網查詢訂購資訊。

2026台南芒果產地直送訂購資訊」正式上線，民眾可上台南市農業局官網查詢。（農業局提供）

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