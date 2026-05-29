嚴長壽、方文山、苗可麗都來了！佛光山惠中寺32名師開講免費聽

佛光山中區總住持覺居法師表示，佛光山惠中寺今年「未來與希望」系列講座邀請32位名師接力開講。（記者蔡淑媛攝）

佛光山惠中寺2026年「未來與希望」系列講座邁入第12年，將於明天至6月27日登場，每晚7時30分到9時，邀請嚴長壽、方文山、苗可麗等32位名師接力開講。佛光山中區總住持覺居法師表示，今年主題「和諧共生」，期盼在變動與不安的時代，引領大眾以和諧為志，穿越風雨，以共生之願，開展新局，並透過各行業翹楚，分享生命智慧，安定人心。

惠中寺自2015年創辦「未來與希望」系列講座以來，累積超過300多場講座，線上線下參與每年超過180萬人次，去年講師有胡志強、謝震武、陳亞蘭等各領域具影響力的人士，今年講師陣容，星光熠熠，除12年來，從未缺席的謝哲青、洪蘭，首次受邀的華語流行音樂知名作詞人方文山。

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對於近來中東戰爭、兩岸及經濟等局勢，覺居法師提醒，今年主題和諧共生，在變動與不安的時代，唯有和諧才能共生，星雲大師說，要和諧共生才能馬到成功，和諧才能使世界變得美好，因此邀請各領域的翹楚，分享生命故事，指引向前有路，光明在望。

覺居法師也說，在浮動的社會要找到心靈安靜處，一句智慧之語，在人生找到安定的地方，面對人生的煩惱挫折，必定知道如何化解，透過前人走過、講師的智慧之語，讓每一個人都成為發光體，帶領向前走。

另外，講師陣容還包括劉博仁、郝旭烈、王永福、齊云、蔡宇哲、陳怡蓁、朱陸豪、覺培法師、丁菱娟、覺居法師、韓良憶、李崇義、慧傳法師、陳欣湄、賴仁淙、陳玉婷、魏幸怡、胡中中、覺誠法師、謝文憲、鍾新亮、瓦基、王淑麗、楊惠姍、李艷秋及心保和尚等32位重量級講師輪番登場，精彩可期。

未來與希望系列講座地點在佛光山惠中寺，活動採線上報名、免費入場；無法親臨現場或海外民眾，也可透過「佛光山惠中寺」官方Facebook、YouTube及Zoom同步觀看直播，為鼓勵民眾踴躍參與，主辦單位特別推出精進學習限量好禮。

佛光山中區總住持覺居法師表示，今年「未來與希望系列講座」主題「和諧共生」，期盼在變動與不安的時代，引領大眾以和諧為志，穿越風雨，透過各行業翹楚，分享生命智慧，安定人心。（記者蔡淑媛攝）

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