為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    周春米領騎YouBike環湖 屏東崁頂滯洪池成超美田園風景

    2026/05/29 22:47 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東崁頂滯洪生態公園今天正式啟用，縣長周春米領騎暢遊。（記者陳彥廷攝）

    屏東崁頂滯洪生態公園今天正式啟用，縣長周春米領騎暢遊。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府針對全縣易積淹水地區進行整治，縣長周春米今天在「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子1號橋至187線）」竣工典禮上又帶來好消息，原來水利署昨天核定屏東縣政府24案治水的78億多元預算，將持續降低地方淹水風險，關心的鄉親爆場參加，就為一同見證這個結合滯洪池的在地新風景。

    屏東縣政府近年不再只是單純興建滯洪池，而是以多功能為目的，周春米指出，滯洪池在平時也是可兼顧自然生態與生活品質的最佳散步地點，因此崁頂支線滯洪池從規劃設計階段便朝一次到位方向推動，總經費4.6億元，用地費約3.4億元、工程費約1.2億元，在經濟部水利署支持下順利完成。

    周春米說，今天特別和大家一起騎著單車繞行湖邊，平時是綠地與休憩空間，更是生態場域；豪雨來臨時則能暫存洪水、延緩洪峰，減輕下游排水壓力，成為地方共享的生活空間，工程也針對既有河道防洪寬度與高度不足問題進行全面改善，更透過綠美化設計打造友善休憩空間，成為兼具治水、景觀與休憩功能的示範案例。

    「治水沒有最好，只有更好」，周春米說，崁頂後續還有5項治水工程將陸續推動，希望持續提升區域防洪能力。她表示，崁頂除了有聞名的稻米、芝麻等農特產外，如今再加上生態滯洪池、公所生態公園及共融遊戲場等設施，未來透過YouBike串聯火車站及周邊景點，打造兼具生態、休閒與慢活特色的生活圈。

    縣府水利處指出，本工程兼顧防洪安全、生態保育及環境景觀需求，採用柔性工法設計，河道底部以拋石基礎銜接植生坡面，減少傳統直立式護岸使用，降低對自然環境的影響，同時透過拋石間隙提供動植物棲息空間，營造友善生態環境；滯洪池則可在豪雨期間發揮滯洪功能、減緩洪峰及降低下游淹水風險外，池區並配置喬木及灌木植栽，兼具碳補償、生態復育及景觀，營造永續發展的優質環境。

    屏東縣政府近年不再只是單純興建滯洪池，而是以多功能為目的，周春米指出，滯洪池在平時也是可兼顧自然生態與生活品質的最佳散步地點。（屏縣府提供）

    屏東縣政府近年不再只是單純興建滯洪池，而是以多功能為目的，周春米指出，滯洪池在平時也是可兼顧自然生態與生活品質的最佳散步地點。（屏縣府提供）

    崁頂滯洪生態公園今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

    崁頂滯洪生態公園今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播