周春米領騎YouBike環湖 屏東崁頂滯洪池成超美田園風景

屏東崁頂滯洪生態公園今天正式啟用，縣長周春米領騎暢遊。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府針對全縣易積淹水地區進行整治，縣長周春米今天在「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子1號橋至187線）」竣工典禮上又帶來好消息，原來水利署昨天核定屏東縣政府24案治水的78億多元預算，將持續降低地方淹水風險，關心的鄉親爆場參加，就為一同見證這個結合滯洪池的在地新風景。

屏東縣政府近年不再只是單純興建滯洪池，而是以多功能為目的，周春米指出，滯洪池在平時也是可兼顧自然生態與生活品質的最佳散步地點，因此崁頂支線滯洪池從規劃設計階段便朝一次到位方向推動，總經費4.6億元，用地費約3.4億元、工程費約1.2億元，在經濟部水利署支持下順利完成。

請繼續往下閱讀...

周春米說，今天特別和大家一起騎著單車繞行湖邊，平時是綠地與休憩空間，更是生態場域；豪雨來臨時則能暫存洪水、延緩洪峰，減輕下游排水壓力，成為地方共享的生活空間，工程也針對既有河道防洪寬度與高度不足問題進行全面改善，更透過綠美化設計打造友善休憩空間，成為兼具治水、景觀與休憩功能的示範案例。

「治水沒有最好，只有更好」，周春米說，崁頂後續還有5項治水工程將陸續推動，希望持續提升區域防洪能力。她表示，崁頂除了有聞名的稻米、芝麻等農特產外，如今再加上生態滯洪池、公所生態公園及共融遊戲場等設施，未來透過YouBike串聯火車站及周邊景點，打造兼具生態、休閒與慢活特色的生活圈。

縣府水利處指出，本工程兼顧防洪安全、生態保育及環境景觀需求，採用柔性工法設計，河道底部以拋石基礎銜接植生坡面，減少傳統直立式護岸使用，降低對自然環境的影響，同時透過拋石間隙提供動植物棲息空間，營造友善生態環境；滯洪池則可在豪雨期間發揮滯洪功能、減緩洪峰及降低下游淹水風險外，池區並配置喬木及灌木植栽，兼具碳補償、生態復育及景觀，營造永續發展的優質環境。

屏東縣政府近年不再只是單純興建滯洪池，而是以多功能為目的，周春米指出，滯洪池在平時也是可兼顧自然生態與生活品質的最佳散步地點。（屏縣府提供）

崁頂滯洪生態公園今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法