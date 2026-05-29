游泳隊疑氯中毒仍開放泳池 基隆建德國中校長將提不適任審議

基隆建德國中游泳池水質不合格，游泳隊學生訓練時疑似氯中毒。（基隆市教育處提供）

基隆市議員張之豪今天質詢建德國中游泳隊訓練時，學生疑似氯中毒不適送醫，教育處今晚表示，當晚就要求校方自翌日起停止泳池使用，須待水質檢測完成、確認安全無虞後，才能開放，但翌日仍讓學生進入未經確認安全之泳池上課，將提送建德國中校長不適任事件審議。不過校長沈俊光表示，有指示委外廠商在泳池狀況未明前，全面停止所有的游泳課程，廠商仍開放學生入場，將追究營運業者法律責任。

教育處指出，5月5日泳隊訓練期間，現場教練就反映泳池有強烈刺鼻味，多名學生陸續感到身體不適，課程提前結束。當晚接獲學生就醫通報後，第一時間就要求校方自翌日起停止泳池使用，明確指示須待水質檢測完成、確認安全無虞後，才能恢復開放；教育處並在工作群組中嚴正提醒，在水質尚未檢測釐清前，不得開放學生下水，校方當時也應允配合。

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然而，5月6日上午建德國中泳池仍持續開放使用，教育處與衛生局獲報後立即派員前往現場，泳池業者直到稽查人員到場後，才張貼暫停開放公告。經衛生局現場檢測，泳池水質酸鹼值及餘氯數值均低於法定標準，水質確認不合格，要求限期改善，待複檢合格後才能恢復營運。

教育處強調，教育處已明確要求校方停止使用泳池、待水質檢測確認安全後始得開放，校方卻未依指示辦理，讓學生進入未經確認安全之泳池上課，顯示校長校務管理與安全把關明顯失當，已嚴重危及學生安全。將依《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》規定，啟動審議程序，提送建德國中校長不適任事件審議，以維護學生安全及校園治理紀律。

校長沈俊光則表示，學校泳池委外營運，5月5日晚間，得知學生不適送醫後，就明確下令在泳池狀況未明前，全面停止所有的游泳課程，並同步通知委外營運業者。但委外營運業者在未確認水質檢測合格前，就開放國小泳隊學生下水，將追究業者法律責任。學校將持續觀察學生狀況，待相關責任歸屬確定後，校方也將協助家長與學生維護應有權益。

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