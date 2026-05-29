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    首頁 > 生活

    限期清空到期！高雄洪仁回收場仍堆置廢棄物 衛生局開罰地主6萬

    2026/05/29 21:13 記者許麗娟／高雄報導
    洪仁資源回收場外大量雜物外溢道路，且未在48小時期限內全數清除。（高雄市衛生局提供）

    洪仁資源回收場外大量雜物外溢道路，且未在48小時期限內全數清除。（高雄市衛生局提供）

    高雄市前鎮區洪仁資源回收場長期堆置廢棄物，導致環境髒亂、孳生病媒蚊，衛生局要求土地所有權人（台灣土地銀行）限期48小時內清空。今（29日）下午5點期限屆滿，現場仍有大量回收物及垃圾占用周邊道路，衛生局依傳染病防治法對土銀開罰6萬元，並勒令30日上午9點前清空，後續再查獲陽性孳生源或其他違規，將從重裁處。

    衛生局表示，洪仁資源回收場因環境髒亂，衍生登革熱疫情擴散疑慮，市府今持續依法要求土地所有權人及蘇姓承租人，限期完成場域清除及環境整頓，同時派員駐點宣導已停業，並督促辦理終止租約。現場亦裝設監視器並張貼「洪仁資收已歇業，勿置放回收物以免受罰」法律公告，設置封鎖線、登革熱警戒旗，公告該區域為登革熱高風險警戒範圍，同時防止非法營業與加強查緝亂倒行為。

    衛生局強調，登革熱防治首重清除孳生源，任何積水容器、廢棄物堆置或環境髒亂情形，均可能成為病媒蚊孳生溫床，市府將持續加強巡查及稽查作業，呼籲民眾切勿再將資源回收物、廢棄物等載運至該場址堆放，違者將依廢棄物清理法最高裁罰6000元；涉事業廢棄物或重大違規情形者，將移請環保主管機關依法從嚴裁處。

    現場懸掛歇業公告，民眾勿前往棄置回收物及垃圾。（高雄市衛生局提供）

    現場懸掛歇業公告，民眾勿前往棄置回收物及垃圾。（高雄市衛生局提供）

    洪仁資源回收場外登革熱警戒旗。（高雄市衛生局提供）

    洪仁資源回收場外登革熱警戒旗。（高雄市衛生局提供）

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