稱大龍市場「沒什麼特色」挨批 黃宏光一早會勘 將協助申請行銷補助

大龍市場改建後空攤率高。（資料照）

台北市議會財建委員會昨（28日）進行市場處專案報告，市場處處長黃宏光被問到大龍市場的在地特色，竟回答「確實沒什麼特色」，引發藍綠白議員不滿。今天（29日）一早，黃宏光來到大龍市場會勘。市場處表示，後續將協助市場自治會申請市集行銷補助計畫，針對不同攤位屬性規劃不同方案。

台北市大龍市場是前市長柯文哲任內第一處改建完工的市場，乾濕分明、衛生環境佳，不過完工後人潮難以聚集，採買人潮屈指可數，不論是熟食區、生食區空置攤商都不少。

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議員顏若芳關注大龍市場改建狀況，在專案報告後詢問市場處已改建完成的市場中，如何規劃振興方案，以大龍市場為例要求回應，黃宏光處長脫口而出「目前確實沒什麼特色」，也引發林珍羽不滿表示，「處長我先建議你，發言前，腦子先理過，我真的是要聽不下去」，第一召集人、議員詹為元也說，「每個市場特色不同、定位也不同，處長要不要收回這句話」。

顏若芳直言，大家都很關心公有市場的改建，出國考察這麼多次，看到成功的案例之外，還有多少個市場需要改建？市場處的規劃到底是什麼？市場沒有特色，才要市場處去找出來，想辦法幫攤商，透過營造行銷、辦活動，但是沒有找出特色，辦活動就只是把錢丟到水裡面，「活動結束就結束了」，她沒有辦法接受這份專案報告，將報告退回。

針對大龍市場的特色，是否後續會提出振興計畫？市場處指出，大龍市場經改建後，環境整齊清潔、光線明亮，已經是現代化市場。後續將協助市場自治會申請市集行銷補助計畫，針對不同攤位屬性規劃不同方案。

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