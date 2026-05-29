第二屆首都盃國際技能競賽 台北市斬獲6金2銀2銅

第二屆首都盃國際技能競賽落幕，我國選手成績斐然，10個職類榮獲11面金牌、2面銀牌、2面銅牌及15面優勝。（北市教育局提供）

「2026臺北市第2屆首都盃國際技能競賽」歷經3天、共計16小時激烈競賽後圓滿落幕，於28日晚間廳舉辦頒獎暨閉幕歡送晚宴。台北市副市長林奕華及教育局長湯志民頒發獎牌予各國優秀選手，各國選手於10個職類中表現亮眼皆有佳績；而我國選手在10個職類榮獲11面金牌、2面銀牌、2面銅牌及15面優勝（工業4.0職類為2人1組，列計2面金牌），其中台北市選手亦斬獲6面金牌、2面銀牌、2面銅牌及14面優勝。

北市教育局指出，本屆賽事規模全面升級，投入逾4375萬元，競賽職類由首屆7項擴增至10項、參賽國家由9國增至15國、選手人數亦由43名成長至60名，匯聚來自歐洲、亞洲、美洲及大洋洲技職菁英，競賽職類聚焦智慧製造與數位轉型，涵蓋工業4.0、數位建設BIM、資通訊網路建置、行動應用開發、商務軟體設計、工業機械、銲接、漆作裝潢、汽車技術、冷凍空調等關鍵產業領域，並全面比照國際技能競賽標準辦理，更作為我國選手邁向今年第48屆國際技能競賽的重要實戰舞臺。

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本屆國內選手獎金再創新高，金牌24萬元、銀牌12萬元、銅牌8萬元，並設置指導教師獎勵制度；針對國外選手，則提供機票部分補助及免費食宿，積極營造友善且具吸引力的國際競技環境，提升台北於全球技職教育領域的能見度。本屆賽事亦獲產業界大力支持，整體捐贈價值逾1500萬元，感謝鈊象電子、撼訊科技、捨得企業、全科科技、聖育科技及高柏科技等企業共同投入。

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