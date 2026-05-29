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    首頁 > 生活

    批總統13萬社宅承諾跳票 民團再憂婚育社宅排擠弱勢入住機會

    2026/05/29 16:26 記者吳柏軒／台北報導
    總統賴清德選前提出「8年興建13萬戶社會住宅」，但內政部長劉世芳已指出目前不朝直接興建為目標，民間團體日前批評總統承諾跳票，並針對總統再提出要40％社宅保留給「婚育宅」，憂心將排擠弱勢團體入住機會，圖為新北市土城員和二號社會住宅。（資料照）

    總統賴清德選前提出「8年興建13萬戶社會住宅」，但內政部長劉世芳已指出目前不朝直接興建為目標，民間團體日前批評總統承諾跳票，並針對總統再提出要40％社宅保留給「婚育宅」，憂心將排擠弱勢團體入住機會，圖為新北市土城員和二號社會住宅。（資料照）

    總統賴清德選前提出「8年興建13萬戶社會住宅」，但內政部長劉世芳已指出目前不朝直接興建為目標，民間團體日前批評總統承諾跳票，並針對總統再提出要40％社宅保留給「婚育宅」，憂心將排擠弱勢團體入住機會，今（29日）聲明要求政府正視障礙者的居住平權。

    OURs都市改革組織等20個公民團體在27日抗議總統對「興建13萬戶社會住宅」承諾縮水，台灣障礙者權益促進會今聲明支持民團訴求，也要求總統信守13萬戶社宅的興建承諾，不應以包租代管偷換概念，且應儘速召開「住宅政策國是會議」，納入障礙團體等弱勢代表的聲音。

    障權會指出，總統也在27日宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中包括「擴大提供40％社宅作為婚育宅，育有0至6歲者可安心長住12年」。障權會認為，社宅不興建，還要擴大40％當婚育宅，更會嚴重排擠其他經濟社會弱勢、障礙者等入住機會。

    障權會表示，政府試圖以包租代管與補貼替代社宅的實體興建，卻忽略了障礙者面臨的是系統性歧視與硬體障礙，一般租屋市場常見房東因偏見拒租給障礙者，且民間房源極度缺乏無障礙環境；政府應鼓勵包租代管房東優先改善無障礙環境。

    障權會也說，目前的社宅政策深受「財務自償」的迷思所困，導致租金定價有違居住正義精神，如北市非捷運附近社宅，三房或四房的月租金接近2萬元，對依靠補助的弱勢家庭，社宅依舊高不可攀，呼籲政府不應讓貧窮弱勢被拒於門外。

    此外，目前社宅分配邏輯偏重單身障礙者，障權會要求，政府應於後續興建計畫中大幅提升家庭型通用設計房型的比例，讓照顧者與障礙者同住。且障礙者有高度在地依賴性，需長期穩定的鄰里及社福、醫療支持，政府應針對特殊處境的障礙家庭，適度延長社宅居住年限，讓其真正安身立命。

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