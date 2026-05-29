北市220位學生今獲頒助學金 李棟樑鼓勵學子安心向學勇敢築夢

李棟樑董事長關懷學生向學並頒發助學金。（圖：軍聞社提供）

為鼓勵學子克服困境、安心向學、勇敢築夢，財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會與財團法人陳玲社會福利慈善事業基金會，今日舉辦第15屆「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮，由基金會創辦人李棟樑主持，典禮中頒贈助學金予臺北市轄內220位國中、高中職及特教學校學生。

典禮今天在臺北市晶華酒店舉行，由李棟樑董事長致詞揭開序幕，隨後由前教育部長吳清基發表勉勵談話，期勉學生在人生道路上努力不懈、敦品勵學，勇敢迎向未來挑戰；典禮並由救國團主任葛永光、聯合報社長游美月、期福公司董事長李啟銘等人共同擔任頒獎人，向獲獎學生表達祝福與肯定。

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李棟樑與基金會多年投入公益助學、關懷偏鄉學校，累積幫助3000餘位弱勢家庭學生，李棟樑個人15年來，扶助10541位學生，其中臺北市3621位，為學子減輕求學壓力，為人生點亮希望。

李棟樑強調，「教育」是翻轉人生的重要力量，「陪伴」則是支持孩子持續前進的重要後盾；多年來基金會持續投入公益助學與弱勢關懷，希望透過助學金頒贈，傳遞社會關懷與愛的循環，陪伴更多青年學子穩健成長。

李棟樑也表示，未來將持續秉持「關懷教育，惜福感恩」理念，推動助學、公益及社會服務工作，期盼透過長期穩定的扶助計畫，鏈結更多社會資源，打造友善且充滿希望的學習環境，讓「人間有愛．助學無礙」理念持續深植社會各角落。

今天獲頒助學金的220位學生，包含特教學校學生41位、國中組107位及高中職組72位，每位學生獲頒新臺幣5千元助學金，希望透過實際行動減輕學生求學壓力，鼓勵青年學子持續努力、淬礪奮發。

期福公司董事長李啟銘鼓勵學生。（圖：軍聞社提供）

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