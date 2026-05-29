為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖3豚現蹤悲劇收場 馬公「3隻海豚」地標再掀地方記憶

    2026/05/29 15:10 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公入口意象3隻海豚地標。（記者劉禹慶攝）

    馬公入口意象3隻海豚地標。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣湖西鄉沙港村西漁港重現3隻熱帶斑海豚身影，久違的「3豚現蹤」奇景，再現沙港昔日「海豚村」的歷史記憶，也與矗立在馬公市中華路、六合路與203縣道交叉口的經典地標《快樂智慧多》，被地方民眾親切稱為「3隻海豚」的雕塑相互輝映，雖然最後海豚擱淺致死悲劇收場，但3隻海豚地標卻成了「新傳奇」。

    3隻海豚1999年由澎湖國際獅子會捐贈、澎湖在地藝術大師許一男傾力創作，其中1隻海豚靈巧地頂著烙印「獅子會圖騰」的圓球，象徵民間社團回饋地方的歷史見證。藝術家許一男以海豚象徵澎湖先民篳路藍縷、不畏艱難、克儉興家開拓精神，作品名稱「快樂智慧多」，正傳達出海洋子民樂觀、智慧與團結互助生活哲學。

    整件作品以3隻姿態各異的海豚為主體：1隻昂首頂球，象徵智慧與使命；1隻躍身迎向前方，展現勇敢與希望；第3隻則以尾鰭高舉的姿態，呈現海洋生命的自由律動。3隻海豚共同圍繞於白色浪花與亭體之上，構成充滿動感與生命力的視覺意象，讓往來民眾在日常通行間，都能感受到海豚悠游浪間的愉悅與希望。

    多年來，由於「3隻海豚」座落於馬公市主要道路的黃金交會點，兼具交通辨識與方向指引功能，無論是澎湖民眾通勤通學，還是遊客展開北環旅程，只要看見這3隻躍動的海豚，就知道「馬公到了」或「準備出發」；諸如「在三隻海豚附近」、「過了3隻海豚」等語句，更已成為澎湖人日常生活中無可取代的地理語言與集體記憶。

    湖西沙港3隻海豚洄游，最後擱淺死亡悲劇收場。（海保署提供）

    湖西沙港3隻海豚洄游，最後擱淺死亡悲劇收場。（海保署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播