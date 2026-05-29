澎湖3豚現蹤悲劇收場 馬公「3隻海豚」地標再掀地方記憶

馬公入口意象3隻海豚地標。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣湖西鄉沙港村西漁港重現3隻熱帶斑海豚身影，久違的「3豚現蹤」奇景，再現沙港昔日「海豚村」的歷史記憶，也與矗立在馬公市中華路、六合路與203縣道交叉口的經典地標《快樂智慧多》，被地方民眾親切稱為「3隻海豚」的雕塑相互輝映，雖然最後海豚擱淺致死悲劇收場，但3隻海豚地標卻成了「新傳奇」。

3隻海豚1999年由澎湖國際獅子會捐贈、澎湖在地藝術大師許一男傾力創作，其中1隻海豚靈巧地頂著烙印「獅子會圖騰」的圓球，象徵民間社團回饋地方的歷史見證。藝術家許一男以海豚象徵澎湖先民篳路藍縷、不畏艱難、克儉興家開拓精神，作品名稱「快樂智慧多」，正傳達出海洋子民樂觀、智慧與團結互助生活哲學。

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整件作品以3隻姿態各異的海豚為主體：1隻昂首頂球，象徵智慧與使命；1隻躍身迎向前方，展現勇敢與希望；第3隻則以尾鰭高舉的姿態，呈現海洋生命的自由律動。3隻海豚共同圍繞於白色浪花與亭體之上，構成充滿動感與生命力的視覺意象，讓往來民眾在日常通行間，都能感受到海豚悠游浪間的愉悅與希望。

多年來，由於「3隻海豚」座落於馬公市主要道路的黃金交會點，兼具交通辨識與方向指引功能，無論是澎湖民眾通勤通學，還是遊客展開北環旅程，只要看見這3隻躍動的海豚，就知道「馬公到了」或「準備出發」；諸如「在三隻海豚附近」、「過了3隻海豚」等語句，更已成為澎湖人日常生活中無可取代的地理語言與集體記憶。

湖西沙港3隻海豚洄游，最後擱淺死亡悲劇收場。（海保署提供）

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