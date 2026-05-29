台南仁德這5支防撞軟桿6天內被大車輾壓2次受損還落跑 里長緝兇求償

仁德區保生東路的防撞軟桿，遭大型車輛直接輾壓。（鄭晴而提供）

台南仁德區保生東路與崇德路交會處，因車輛往返頻仍，且位於大樓地下停車場出入口，容易跨越雙黃線，甚至逆向，險象環生，因此在道路中央裝設用於分流的5支防撞軟桿，但啟用不到半個月，6天內被大型車輛輾壓2次造成毀損，堪稱最倒楣的交通安全設施，當地成功里長鄭晴而氣炸了，調閱監視器畫面交由警方揪出違規駕駛，也將要求償修復費用。

鄭晴而指出，當地是T字路，保生東路右轉崇德路後，就是往市立醫院方向前進，由於大樓停車場出入口就在紅綠燈下，車流交會，時有爭道，甚至有駕駛跨越雙黃線還逆向，危及交通安全。

請繼續往下閱讀...

鄭晴而說，會同市府與公所會勘後，在保生東路的紅綠燈下裝設5支防撞軟桿，避免車輛跨越雙黃線，本月11日啟用，沒想到20、25日接連發生違規大型車直接輾壓而過，還落跑。

鄭晴而表示，自掏腰包在路口附近裝設的監視器，將大車違規過程「全都錄」，已將畫面交由警方逕行舉發，也將向車主求償防撞軟桿修費用；他呼籲，在道路行駛動線的設計上未改善之前，希望用路人切勿貪圖便利，仍要確實遵守交通規則，以策安全。

大型車輛為遵守交通規則，跨駛雙黃線，連續輾壓防撞軟桿。（鄭晴而提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法