移開擎天崗野戰桌挨轟 陽管處：草皮復原後會再搬回來

陽管處暫時移開案發桌椅，並將草皮嚴重受損處圍起，待其復原。（記者吳亮儀翻攝）

陽明山國家公園擎天崗日前發生「打野砲」事件，吸引大量遊客上山朝聖，陽管處事後將案發地點的「野戰桌」移走，並調整鏡頭君的角度，引發民眾熱議，有網友感嘆「國旅已死」。陽明山國家公園管理處說明，因事發後兩天大量遊客到該處，附近草皮全被踩壞，因此短暫先移開桌子、圍起受損處、調整監視器角度。監視器畫面顯示，野戰桌原本位置的地上草皮的確「禿一片」。

本月14日凌晨，一對年輕男女在陽明山國家公園園區擎天崗的遊客桌上「打野砲」，剛好被監視器拍下，由於該監視器影像有對外播送，意外被拍下「野戰」畫面，隨即被廣傳，這對情侶也因此被依妨害風化罪嫌函送士林地檢署偵辦，引發社會討論。

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陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍今天（29日）說明，之前先把案發的桌子搬走，是因為剛開始那兩天大量遊客到訪，因為人為踩踏，草皮被破壞滿嚴重，為了要維護草皮，所以先把桌子往旁邊挪。

「其實擎天崗的桌子也常被挪來挪去」，黃秀萍說，現在先把草皮被踩壞的那幾區塊先圍住，讓受損的草皮復原以後，之後再開放，而擎天崗還有其他遊客用的桌子，並不影響。

另外，對於監視器鏡頭的調整，黃秀萍說，監視器功能最主要是生態保育、觀察和管理功能，當然也有很多民眾希望了解擎天崗即時天氣狀況，即時掌握，還有其它監視器可以看到停車場停車狀況、交通壅塞程度等。

黃秀萍說，有聽到民眾意見反映，已經把監視器畫面角度調整為較高，比較不會拍到遊客的臉部，這不影響原來的生態觀察、管理功能，以及供遊客查詢即時天氣和交通影響功能，也避免拍到遊客臉部的爭議。

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