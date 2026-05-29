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    首頁 > 生活

    澎湖沙港3海豚出港擱淺亡 中華鯨豚協會出面說明

    2026/05/29 14:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    沙港3隻海豚之死，中華鯨豚協會出面說明外界質疑。（中華鯨豚協會提供）

    沙港3隻海豚之死，中華鯨豚協會出面說明外界質疑。（中華鯨豚協會提供）

    澎湖縣沙港西漁港3隻熱帶斑海豚迷航到出港擱淺死亡，引發保育團體與當地漁民耆老爭論，中華鯨豚協會出面說明6天的處理過程，同時海豚已完成解剖，進一步的分析也持續進行中，等有完整的結果後會再向外界說明。

    中華鯨豚協會針對外界質疑為何不餵食？為何不圈養？為何不借重30年前的經驗？進行逐一說明，強調「病從口入」一直是救傷過程中最重要的管理環節。

    中華鯨豚協會表示，隨意餵食可能導致更多病原進入動物體內。野生鯨豚僅會追食活魚，任意投餵冷凍的餌料不僅動物不會取食，在高溫、封閉且流動率差的港區內，食物會快速腐敗產生更多的病源。

    至於為何不能圈養？於法，野生動物保育法第16條第1項說明，保育類野生動物不得飼養。其次，沙港西連日港區水溫已對動物帶來緊迫。熱帶斑海豚習性喜歡在大洋快速游泳，活動水深為5~250公尺，實際測量港口內深度，最深僅4.1公尺（3/4滿潮時），整個港區的寬度與深度，完全無法滿足日常所需活動空間。

    為何不借重30年前的經驗？據相關文獻記載，沙港在1990年以前，多是以圍捕、驅趕的方式，將周邊的鯨豚趕入港內，捕捉季節於冬春之間，每次圍捕的海豚數量為數十至百隻左右，物種以近岸型物種的印太瓶鼻海豚為主（冬季澎湖海溫過低，不是熱帶斑海豚的活動海域），因此不論是季節、物種、動物狀態，皆不是此次夏季迷航的熱帶斑海豚的類型，也不是活體鯨豚救傷的背景。

    3隻海豚自行離開港區，又擱淺死亡，已完成解剖靜候報告出爐。（中華鯨豚協會提供）

    3隻海豚自行離開港區，又擱淺死亡，已完成解剖靜候報告出爐。（中華鯨豚協會提供）

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