竹市站前街友成群！ 民怨街友占騎樓、騷擾商家客人

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（記者洪美秀攝）

新竹市民投訴指出，包括站前地下道及站前廣場和護城河及公園，這幾年的街友變得很多，過往只在站前地下道看到，但現在幾乎到處都有街友拖著棉被日常用品在騎樓到處躺，更有街友白天會影響商家做生意，包括騷擾客人，或晚上在店門前任意大小便，甚至進店內偷東西等，讓商家不勝其擾，感嘆竹市號稱科技城，但站前及舊城區已變街友市。

市府社會處表示，市府持續關懷街友，針對街友常聚集處，每月2次跨局處聯合巡訪及清除堆積物，若街友身心狀況不佳或遇有違法情事，也會通報進行跨局處橫向聯繫介入處置。目前也結合社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會，每週固定辦理3次夜間及白天不定期關懷訪視，提供街友關懷服務（含高溫與低溫關懷）、餐食服務、民生物資、沐浴盥洗、夜宿收容、機構安置服務、福利服務諮詢、協助就醫、技能培訓課程及就業媒合等服務，今年起截至4月30日已累計服務5592人次。

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網友投訴稱這些街友除盤據街道，還會影響商家做生意，已到趕不走情況，如果商家勸戒還會遭街友報復，像是騷擾客人或是半夜在店家門口大小便等，甚至會挑釁客人，讓商家根本無法做生意，難怪舊城區及站前商圈會沒落，很大原因就是街友太多，消費者及民眾根本不敢不願來。籲市府要活化舊城區及站前商圈，就應從處理街友問題著手，不要讓街友成為城市的治安隱憂。

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（記者洪美秀攝）

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（記者洪美秀攝）

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（擷取自網路貼文）

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（擷取自網路貼文）

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（擷取自網路貼文）

新竹市站前街友成群影響商家做生意，民嘆科技城變街友市。（擷取自網路貼文）

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