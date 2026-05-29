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    首頁 > 生活

    台灣熱到非洲人都嫌！ 喊冤：史瓦帝尼活18年從來沒受過這種委屈

    2026/05/29 15:11 即時新聞／綜合報導
    有位在非洲史瓦帝尼住18年的台灣女婿丹哥在社群平台「Threads」上熱到訴苦「我在史瓦帝尼生活了18年，真的從來沒受過這種委屈」；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    有位在非洲史瓦帝尼住18年的台灣女婿丹哥在社群平台「Threads」上熱到訴苦「我在史瓦帝尼生活了18年，真的從來沒受過這種委屈」；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    台灣這幾日連日高溫，熱到台灣人集體自嘲是「小籠湯包」。有位在非洲史瓦帝尼住18年的台灣女婿丹哥在社群平台「Threads」上熱到委屈發文「我在史瓦帝尼生活了18年，真的從來沒受過這種委屈，這天氣根本是暴力狂暴熱」，並附上史瓦帝尼的真實氣溫，夏季平均溫度為20-24℃，震驚不少網友。

    丹哥熱到在「Threads」發文表示，「經歷了這兩天的致命高溫，我不允許任何人聽到非洲就跟我說『你的國家一定很熱吼』。我在史瓦帝尼生活了18年，真的從來沒受過這種委屈，這天氣根本是暴力狂暴熱」。事實上史瓦帝尼氣候主要屬於亞熱帶型，由於地理呈現「西高東低」，氣溫會隨著地勢高低而有明顯差異，而夏季（11-3月）平均氣溫約在20-24℃，同時也是當地的雨季，降雨多集中在下午。

    引來台灣網友紛紛向台灣女婿道歉「『從來沒受過這種委屈』，莫名的感到抱歉」、「超好笑，連非洲人都受不了台灣的天氣」、「我允許你申請國賠，對不起啦」。

    有住過南非的網友分享經驗「以前住南非，每次回台灣跟人家講起大家就會說一定很熱吧，我說台灣人就不要妄自菲薄了，沒幾個地方比台灣熱的」、「台北盆地是大蒸籠，你我都是小籠湯包」、「我沒想過居然有一天需要去非洲避暑」。

    甚至有正在史瓦帝尼玩耍的網友曬出照片「Hey bro，你沒說錯，史瓦帝尼現在真的好舒服喔。」

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