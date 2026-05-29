基隆水漾會館荒廢挨批擺爛 市府認重大違約擬輔導退場

基隆七堵水漾會館設備荒廢、違規營業，議員要求市府不能任其擺爛。（記者盧賢秀攝）

基隆七堵百福公園旁BOT興建的水漾會館，近年業者經營不善，設備荒廢還違法承租，該處是未來捷運站的核心區域，議員曾怡芳要求市府拿出具體作為，不能任其擺爛。市長謝國樑和秘書長謝孝昆表示，目前市府認定廠商重大違規，將輔導業者退場，不排除拆除現有建物，市府結合基隆捷運百福站整體規劃。

曾怡芳今天質詢時表示，水漾會館設施長期未改善，去年議會會勘時，市府允諾會介入處理甚至研議業者退場機制。但迄今仍看不到具體改善，夏天到了，甚至傳出游泳池要開放，民眾質疑市府對業者違規行為束手無策。

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謝孝昆表示，去年議會會勘後，業者表示希望市府給點時間修繕設備，雖然針對泳池進行修繕，但其餘應改善的部分都並未處理，市府依約開罰近10萬元。後續市府也委請具促參案經驗的律師，會同政風處及法制單位共同研商，普遍認為市府已給予廠商充分時間改善卻未見成效，認定已構成「重大違約」。市府為避免陷入如同東岸商場般的訴訟泥沼，市府傾向透過調解、雙方合議協商或仲裁的方式來處理。

基隆市長謝國樑表示，市府希望輔導業者退場，由市府收回規劃，也不排除直接拆除建物，與鄰近的百福公園及基捷百福站周邊整體規劃，盡早解決爭議。

基隆七堵水漾會館設備荒廢，違規營業，議員曾怡芳要求市府拿出具體作為，不能任其擺爛。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑承諾輔導業者退場，市府整體規劃。（記者盧賢秀攝）

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