為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆水漾會館荒廢挨批擺爛 市府認重大違約擬輔導退場

    2026/05/29 15:04 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆七堵水漾會館設備荒廢、違規營業，議員要求市府不能任其擺爛。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵水漾會館設備荒廢、違規營業，議員要求市府不能任其擺爛。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵百福公園旁BOT興建的水漾會館，近年業者經營不善，設備荒廢還違法承租，該處是未來捷運站的核心區域，議員曾怡芳要求市府拿出具體作為，不能任其擺爛。市長謝國樑和秘書長謝孝昆表示，目前市府認定廠商重大違規，將輔導業者退場，不排除拆除現有建物，市府結合基隆捷運百福站整體規劃。

    曾怡芳今天質詢時表示，水漾會館設施長期未改善，去年議會會勘時，市府允諾會介入處理甚至研議業者退場機制。但迄今仍看不到具體改善，夏天到了，甚至傳出游泳池要開放，民眾質疑市府對業者違規行為束手無策。

    謝孝昆表示，去年議會會勘後，業者表示希望市府給點時間修繕設備，雖然針對泳池進行修繕，但其餘應改善的部分都並未處理，市府依約開罰近10萬元。後續市府也委請具促參案經驗的律師，會同政風處及法制單位共同研商，普遍認為市府已給予廠商充分時間改善卻未見成效，認定已構成「重大違約」。市府為避免陷入如同東岸商場般的訴訟泥沼，市府傾向透過調解、雙方合議協商或仲裁的方式來處理。

    基隆市長謝國樑表示，市府希望輔導業者退場，由市府收回規劃，也不排除直接拆除建物，與鄰近的百福公園及基捷百福站周邊整體規劃，盡早解決爭議。

    基隆七堵水漾會館設備荒廢，違規營業，議員曾怡芳要求市府拿出具體作為，不能任其擺爛。（記者盧賢秀攝）

    基隆七堵水漾會館設備荒廢，違規營業，議員曾怡芳要求市府拿出具體作為，不能任其擺爛。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑承諾輔導業者退場，市府整體規劃。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑承諾輔導業者退場，市府整體規劃。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播