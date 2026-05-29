屏東芒果王出爐！每根枝條只留1~2顆 種出冠軍愛文

2026年屏東縣優質愛文芒果評鑑結果29日出爐，來自枋寮地區農會的農友王奕竣（右）榮獲冠軍，接受屏東縣長周春米（左）頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）（記者羅欣貞攝）

今年愛文芒果大豐，全台第二大產區的屏東更是搶先上市！2026年屏東縣優質愛文芒果評鑑結果也在今（29）日出爐，43歲枋寮鄉青農王奕竣在鄰近士文溪一帶種植芒果，每根枝條只留1、2顆細心呵護，種出甜度接近18度、單顆重約500公克的頂級果品，贏得今年的屏東芒果王榮銜，接受縣長周春米頒獎表揚。

2026年屏東縣優質愛文芒果評鑑，今年共有45組農民參賽，冠軍由王奕竣奪得，亞軍柯森陽、季軍周植龍，優勝：潘佳豪、陳潔芳、黃登吉、黃秀娟、戴正一。績優輔導單位則由枋寮地區農會及枋山地區農會獲得。縣府將於6月6日帶領得獎者們前往台北希望廣場，舉辦限量快閃展售活動，將屏東最香甜、最優質的愛文芒果帶到北部與民眾分享。

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屏東縣長周春米在今日頒獎典禮表示，今天會場上的每一顆芒果都是精品，不僅外型亮麗、果香濃郁，更凝聚農民一年來辛勤耕耘的成果，宛如芒果界的奧斯卡頒獎典禮。屏東是全台最早進入產季的愛文芒果產區，今年在充足陽光與適中雨量滋養下，芒果著果率提高，不僅品質優異，產量也迎來豐收，價格更是親民實惠，歡迎全國民眾把握產季，一同品嚐來自屏東最鮮甜的夏日滋味。

榮獲冠軍的王奕竣表示，他是屏東農業大學第一屆學員，投入芒果種植已超過10年，平時透過細緻田間管理，包括疏剪枝葉、維持果樹通風與日照條件，提升果實品質與甜度。他和哥哥、大嫂分工合作經營果園，位於枋寮鄉士文溪周邊，因排水性佳、不易積水，能有效降低病害發生，今年更在天候穩定加持下，迎來產量與品質雙雙提升的豐收好年。

屏縣府農業處表示，愛文芒果是屏東重要夏季水果，也是外銷主力果品，全縣種植面積約4178公頃，為全台第二大產區，主要產地包括枋寮、枋山、獅子及春日等鄉鎮，年產量約3萬8372公噸。每年4月底起即可陸續品嚐到屏東愛文芒果，盛產期集中於5至6月。

2026年屏東縣優質愛文芒果評鑑結果29日出爐並頒獎。（記者羅欣貞攝）

枋寮農民王奕竣種出的冠軍愛文芒果。（記者羅欣貞攝）

產官學界專家針對參賽芒果的外觀、重量、口感、甜度及包裝設計進行全方位評比。（圖由屏東縣政府提供）

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