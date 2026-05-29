嘉縣義竹桑椹創意甜點亮相 午桑咖啡帶出苦甜家鄉味

義竹鄉公所、義竹商圈文化觀光發展協會與「生活空間X穗本」合作，結合桑椹推出午桑咖啡、桑椹銀耳及乾乳酪桑椹麵包。（記者林宜樟攝）

嘉義縣義竹鄉以桑椹聞名，主要產自溪洲、東後寮一帶，每年3月到5月為盛產季節。義竹鄉公所、義竹商圈文化觀光發展協會與「生活空間X穗本」合作，推出義竹桑椹甜點「午桑咖啡」（台語諧音「有鬆」，輕鬆之意）、桑椹銀耳及乾乳酪桑椹麵包，以創意展現桑椹好滋味。

今天公所、商圈協會在「生活空間X穗本」舉辦義竹桑椹甜點應用發表會，義竹鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、朴子市長吳品叡、義竹商圈文化觀光發展協會理事長蘇喬君、學者翁英惠及十大神農獎得主邱經堯等到場參與，對桑椹創意料理讚不絕口。

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「生活空間X穗本」負責人翁綺穗與先生翁剴崙回鄉深耕6年半，經營複合式餐飲，養育下一代，堅持用照顧家人的心情，提供無負擔的原型食物。她說，研發靈感來自小時候看著父母為了持家辛「苦」生活，再搭配記憶中媽媽親手熬煮、「甜」到發膩的桑椹汁，將咖啡與桑椹結合，將苦甜滋味研發出店內招牌飲品「午桑咖啡」。

義竹鄉公所表示，在地年輕人研發融合記憶中「大人苦、小孩甜」的「午桑咖啡」，還有深受孩童與長輩喜愛的養生飲品「桑椹銀耳」，並邀請在地知名烘焙業者「村上桃貴」聯手，帶來香氣濃郁的「乾乳酪桑椹麵包」。

黃政傑說，桑椹除鮮果食用，還能製成加工品，在地年輕人結合桑椹開發創意飲品，經過多次嘗試，以最佳的風味呈現給消費者，歡迎全台各地民眾來品嚐。黃政傑也強調，義竹鄉不僅有優質的農業特產，更有豐富的人文底蘊，民眾可串聯天來美術館、翁清江古厝等文化觀光景點，體驗義竹獨特的魅力，活絡地方商圈經濟。

眾人品嚐結合桑椹的咖啡、銀耳及麵包，讚不絕口。（記者林宜樟攝）

義竹鄉公所、商圈及返鄉青年合作推創意桑椹甜點。（記者林宜樟攝）

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