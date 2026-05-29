高雄教師墜樓亡 柯志恩提4訴求要求教育部3月內提解方

國民黨立委柯志恩今（29）日於立法院正式提出「校園安全與教師權益」主決議案，並要求教育部必須在三個月內提出具體的制度性解方，她並具體拋出推動保障身心專法、反濫訴機制、評估教師「離線權」及家長共同分擔教養責任等4大訴求。（記者羅國嘉攝）

高雄日前發生國小教師於校內墜樓身亡事故，引發社會對校園職場壓力與安全的高度關注。國民黨立委柯志恩今（29）日於立法院正式提出「校園安全與教師權益」主決議案，短短10分鐘內獲得超過20位委員連署支持，要求教育部必須在三個月內提出具體的制度性解方，她並具體拋出推動保障身心專法、反濫訴機制、評估教師「離線權」及家長共同分擔教養責任等4大訴求。

柯志恩指出，這段時間教育現場的狀況讓人無法再忽視。校園本應是讓孩子安心長大、讓老師放心教書的地方，但現在很多老師默默承受無形的壓力，一次次的惡意投訴、被放大的指責、被質疑專業，甚至是不分晝夜且缺乏界線的情緒性訊息，都在嚴重消磨教師的專業與熱忱。

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柯志恩表示，當老師開始退縮，不敢多做一點，孩子的學習環境就會跟著改變，這些聲音不該再被當成個案輕輕帶過。她具體提出4大訴求，包括推動專法，全面保障教師身心健康與權益、拒絕惡意騷擾，建立反濫訴防護機制、評估教師的離線權、爭取合理輔導管教權，要求家長共同分擔教養責任。

柯志恩認為，沒有身心健康的老師，就沒有快樂學習的孩子，撐起老師，就是撐起台灣的教育，此次提出的四大要求只是第一步，教育現場還有許多需要調整的部分，她也會持續推動校事會議的改革，並在國會盯緊進度，從制度面補強校園安全的每一個環節，讓老師能安心教學，也讓教育現場回到應有的秩序與信任。

國民黨立委陳菁徽也說，教職員自殺、自傷通報數近年大幅增加，教師除教學外，還須承擔繁重行政、親師溝通與學生管教責任，卻缺乏合理權限與支持，甚至面臨校事會議濫訴壓力。她直言，許多教師陷入「多做多錯」氛圍，也造成教甄報考人數下滑、持證教師不願投入教職，形成惡性循環。

陳菁徽認為，目前校園心理資源不足，連學生照顧都吃緊，更遑論去照顧到教職員，肯定高市府推動教師諮商補助方向正確，但關鍵是讓有需要的人「敢用、有用、用完有變好」。她也呼籲衛生局盤點高雄心理資源分布，此外，衛生局與教育局合作，框列出不同區域中的學校與心理資源分布，協調媒合社區心理治療所與諮商所，建立學校與社區心理健康資源的互信合作關係。

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