昔被虧像張信哲！鄭照新瘦24公斤現身 擔任第2屆台中星燃計畫代言人

第二屆「星燃計畫」健康代言人陳艾熙分享自身健康歷程。（記者蔡淑媛攝）

台中市啟動第二屆「星燃計畫」燃脂升級行動，去年首屆逾2.7萬人參賽，有3成減重達標，累積減重超過4.5萬公斤，當時112公斤的副市長鄭照新因年輕時長相酷似張信哲，被市長盧秀燕要求減重卻失敗，賽後努力減重，近半年來減重24公斤，今天現身展現瘦身成果，分享「聰明飽．不挨餓」減重法，呼籲大家踴躍參加星燃計，幸福不要肥。

鄭照新表示，去年挑戰燃計畫失敗後發生痛風，痛到無法起身，原本要去台中港接待行政院長卓榮泰參加設施啟用典禮，只能臨時請另一位副市黃國榮幫忙，事後就診時醫師也建議他減重以降低復發機率，讓他痛下決心減重，採行不挨餓減重法。

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鄭照新分享他減重3法寶，午餐吃2、3顆茶葉蛋或水煮蛋，配黑咖啡及一顆蘋果，讓他到晚餐前都不饑餓；要吃大餐前就先吃2顆蛋增加飽足感，控制熱量，每天上下午騎U-bike共40分鐘，運動加速代謝，以及喝泡水，讓他少喝飲料，從1月3日時112公斤，現在瘦到88公斤，並持續減重，體態輕盈，身體變健康，呼吸中止症也不藥而癒。

鄭照新笑說，瘦下來仍無法變回張信哲，嗓子是中年嗓，只能當張鎬哲；盧市長也說他失敗為成功之母，現在改口叫他鄭成功。

衛生局長曾梓展在上屆星燃計畫成功減重8公斤，將再努力瘦個2公斤，他說，台中市已成功擺脫「六都第一胖」稱號，13歲以上市民過從重及肥胖比率從42.9%，大幅下降至38.4%，已維持2年，並低於全國平均，上屆比賽市民減重成果超乎預期，這次獎勵升級、擴大課程及運動資源加碼。

今年減重挑戰賽開放年滿18歲、身體質量指數（BMI）≥ 27的台差市民參加，進行為期3個月的減重挑戰，市府今年祭出總獎金高達150萬元的健康獎勵，只要成功減重達5%以上，即可參加總獎額40萬元抽獎；若減重達10%以上，個人組最高可獲3萬元獎金，職場組最高更可獲得6萬元獎勵。

鄭照新近半年來減重24公斤，今天現身展現瘦身成果。（記者蔡淑媛攝）

台中市啟動第二屆「星燃計畫」燃脂升級行動。（記者蔡淑媛攝）

曾梓展說明今年減重挑戰賽開放年滿18歲、BMI≥ 27的台中市民參加，總獎金達150萬元。（記者蔡淑媛攝）

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