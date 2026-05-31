甜瓜王國2-2》炎夏消暑來吃瓜 教你輕鬆認識甜瓜家族

宜蘭壯圍生產的哈密瓜「卡蜜拉」，外觀長橢圓形，網紋也較稀疏，果肉主要呈現橘色。（花蓮區農業改良場提供）

炎夏進入吃瓜旺季，宜蘭壯圍以種植洋香瓜與哈密瓜聞名，都屬甜瓜家族，但消費者往往「分不清」。農業部指出，常見的網紋洋香瓜與哈密瓜雖皆有網紋，但哈密瓜為長橢圓形、網紋較稀疏且果肉呈橘色，口感爽脆多汁，與外觀圓形、口感軟嫩的網紋洋香瓜大不相同。

除了外觀差異，甜瓜命名也大有學問。哈密瓜的「密」非甜蜜的蜜，而是因原產於新疆「哈密」得名。此外，俗稱香瓜的「美濃瓜」則與高雄美濃無關，是因早期日語「Melon」發音相近得名，外皮光滑呈梨形，果肉淺綠且鬆脆香甜，同樣是夏日消暑勝品。

請繼續往下閱讀...

哈密瓜、洋香瓜都有網紋 形狀不同

農業部表示，光皮洋香瓜、網紋洋香瓜、香瓜與哈密瓜都屬甜瓜，前2者的果肉顏色，因歷經多年品種改良，從綠色到橘色都有，外觀最快分辨差異性。網紋洋香瓜和哈密瓜雖都佈有網紋，但哈密瓜的外觀是長橢圓形，網紋也較稀疏，果肉主要呈現橘色。

為解決傳統哈密瓜品種老化減產，花蓮區農業改良場近年為宜蘭引進新品種「卡蜜拉」與「佩洛斯」，透過優化技術，成功讓溫室適應力佳的脆質哈密瓜「卡蜜拉」果重，增加逾3成，更達「一年兩收」增產模式，目前已有逾2成溫室瓜農投入種植，成功翻轉在地生產劣勢，不僅帶來高產量，更創造豐厚收益。

相關新聞請見︰

甜瓜王國2-1》國產粗網紋洋香瓜崛起 宜蘭壯圍瓜媲美日本頂級瓜

國產洋香瓜「亞瑟國王20號」有著媲美日系粗網紋的外觀。（花蓮區農業改良場提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法