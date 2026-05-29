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    首頁 > 生活

    新竹數位實中迎第二屆招生 明開放校舍參觀、特色課程曝光

    2026/05/29 13:49 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，今年第二屆已錄取16名特殊選才學生，展現學生多元自主學習精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，今年第二屆已錄取16名特殊選才學生，展現學生多元自主學習精神。（記者洪美秀攝）

    新竹市立數位實驗高中去年成立第一屆後，今年將迎來第二屆學生，校長陳彥宇表示，去年首屆獨立招生除錄取國中會考5A9+等多名學生，今年更有16名學生已由特殊選才管道錄取，學校明天（30日）將開放校舍邀家長學生入校參觀，校內特色課程除有美國與加拿大雙聯課程，更與美國高中生成為跨國學伴，首屆學生今年寒假也到新加坡南洋理工學院進行國際教育交流，上週也有4天3夜的雲林移地任務課程，多元選修課程，提供高中生自主學習空間。

    數位實中家長會長鄭文忠分享，女兒去年以會考成績進數位實中，1年下來，感受到女兒對學習更專注，尤其對不懂的科目會自主找問題尋求解答，就連提問也變得深入有思考力，參與美國雙聯課程及新加坡等國際交流活動，除語文能力提升，學習也更有自信，學校提供孩子學習探索的環境，對孩子的成長有很大幫助。

    陳彥宇說，數位實中打破空間與時間限制，學生的學習更彈性，其中不乏對音樂及舞蹈有興趣的學生，因學校提供彈性多元選修課程，學生可自訂學習計劃，也得以投入更多時間練習。

    另學校日前也帶學生到雲林縣口湖鄉進行移地任務課程，學生透過台積電慈善基金會牽線，與下崙國小、在地職人及台積電志工合作，將AI科技、綠能科學、生態探索與傳統文化結合，從烏魚子炙燒到台灣鯛漁產，從產地到餐桌，透過青少共學，學習更多課本外的知識。他歡迎正在思考填志願序的國三學生和家長選擇數位實中，在自主多元學習中看見無限的可能與未來。

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生學習數位AI課程，課程相當精實。（學校提供）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生學習數位AI課程，課程相當精實。（學校提供）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生寒假前往新加坡的Google總部進行國際交流學習。（學校提供）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生寒假前往新加坡的Google總部進行國際交流學習。（學校提供）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生上週到雲林進行4天3夜的移地任務課程，參觀台灣鯛漁產。（學校提供）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生上週到雲林進行4天3夜的移地任務課程，參觀台灣鯛漁產。（學校提供）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生寒假前往新加坡的進行國際交流學習。（學校提供）

    新竹市數位實驗高中明天開放校園，學校多元自主性教學環境，學生寒假前往新加坡的進行國際交流學習。（學校提供）

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