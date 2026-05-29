卓榮泰視察氣象署超級電腦 宣布10月推「超級氣象員AI追風計畫」

行政院長卓榮泰29日前往交通部中央氣象署，聽取AI颱風預報模型相關簡報並視察超級電腦機房。（記者劉信德攝）

行政院長卓榮泰今天（29日）到中央氣象署視察超級電腦，並聽取氣象署簡報。他表示，政府會持續培養氣象AI應用人才，今年10月也將推出「超級氣象員AI追風計畫」，錄取的學員將前往海外學習以智慧科技研究氣象預測的技術能力。

卓榮泰表示，今年1月，他核定「AI新十大建設推動方案」，希望推動百工百業智慧運用，全面進入「全民智慧生活圈」。卓榮泰表示，台灣在高科技硬體製造方面已具有全球領導地位，透過推動這些方案強化台灣軟體設計能力，並全力發展關鍵技術，以及培育相關人才。

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卓榮泰表示，面對全球極端氣候挑戰，Google、NVIDIA等公司已投入研發大型氣候預報模型，而中央氣象署也不落人後，積極跟上這股世界浪潮，對於高速運算、數值模式與氣象人工智慧AI導入都做了相當好的準備。

卓榮泰表示，行政院會持續支持中央氣象署推動「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，包括新竹氣象科技園區、高速運算電腦與氣象AI發展等計畫，也請氣象署加速進行。

卓榮泰表示，賴清德總統上任後積極推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年赴海外學習相關專業知識之外，今年10月也將推出一項「超級氣象員AI追風計畫」，錄取的學員將前往海外學習以智慧科技研究氣象預測的技術能力。

卓榮泰也表示，台灣要與國際進行更精確的天候資訊情報交換，目前我國已與美國、歐盟建立相關情報交換合作機制，未來中央氣象署運用高速運算電腦所產生的相關數據，也要能與鄰近或友盟國家相互學習、運用，進而進入創新運用的時代，為國人提供更快速、穩定且精準的氣象資訊服務。

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