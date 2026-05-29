為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    卓榮泰視察氣象署超級電腦 宣布10月推「超級氣象員AI追風計畫」

    2026/05/29 13:31 記者吳亮儀／台北報導
    行政院長卓榮泰29日前往交通部中央氣象署，聽取AI颱風預報模型相關簡報並視察超級電腦機房。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰29日前往交通部中央氣象署，聽取AI颱風預報模型相關簡報並視察超級電腦機房。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰今天（29日）到中央氣象署視察超級電腦，並聽取氣象署簡報。他表示，政府會持續培養氣象AI應用人才，今年10月也將推出「超級氣象員AI追風計畫」，錄取的學員將前往海外學習以智慧科技研究氣象預測的技術能力。

    卓榮泰表示，今年1月，他核定「AI新十大建設推動方案」，希望推動百工百業智慧運用，全面進入「全民智慧生活圈」。卓榮泰表示，台灣在高科技硬體製造方面已具有全球領導地位，透過推動這些方案強化台灣軟體設計能力，並全力發展關鍵技術，以及培育相關人才。

    卓榮泰表示，面對全球極端氣候挑戰，Google、NVIDIA等公司已投入研發大型氣候預報模型，而中央氣象署也不落人後，積極跟上這股世界浪潮，對於高速運算、數值模式與氣象人工智慧AI導入都做了相當好的準備。

    卓榮泰表示，行政院會持續支持中央氣象署推動「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，包括新竹氣象科技園區、高速運算電腦與氣象AI發展等計畫，也請氣象署加速進行。

    卓榮泰表示，賴清德總統上任後積極推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年赴海外學習相關專業知識之外，今年10月也將推出一項「超級氣象員AI追風計畫」，錄取的學員將前往海外學習以智慧科技研究氣象預測的技術能力。

    卓榮泰也表示，台灣要與國際進行更精確的天候資訊情報交換，目前我國已與美國、歐盟建立相關情報交換合作機制，未來中央氣象署運用高速運算電腦所產生的相關數據，也要能與鄰近或友盟國家相互學習、運用，進而進入創新運用的時代，為國人提供更快速、穩定且精準的氣象資訊服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播