今年降雨量僅同期6成 氣象署估6/7將有一週降雨期

氣象署說明今年颱風季展望。（氣象署提供）

今年至今降雨量少，南部缺水狀況越來越嚴重，僅是同期的六成。中央氣象署預估，在6月7日左右，將會有為期一週多的降雨期，希望能讓中南部解渴。

行政院長卓榮泰今天（29日）到氣象署視察超級電腦機房，氣象署長呂國臣表示，全台至今累積降雨只有歷史同期的六成，中部以北的平地降雨是同期的六成到八成，南部僅三成到六成，山區降雨僅歷史同期的5成到7成。

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呂國臣表示，梅雨季開始後，南部的才會比較明顯，雖然五月、六月屬於梅雨季節，但截至目前，梅雨滯留鋒面還沒有真正影響台灣，但氣象署預估，大概在6月7日前後將會有一週的降雨期，期待可以為中南部地區帶來降雨。

呂國臣也指出，全球暖化及聖嬰現象發展的背景下，極端高溫及降雨事件發生頻率增加；聖嬰現象部分，赤道中東太平洋海溫偏暖，預估聖嬰持續發展到年底，而聖嬰現象對颱風的發展來說，今年颱風生成位置會離台灣較遠，也因此有比較多時間可以發展，因此強度將會較強，但預估鄰近台灣的颱風個數約三到五個，仍屬平均值。

呂國臣也介紹，氣象署在2024年引進最新AI天氣模型，使颱風預報精準度顯著提升，過去25年颱風路徑的24小時預報誤差，年平均改善率約2.7%；另外，去年24、48小時誤差較前一年度降低達12%、8%，且優於美日的13%到16%。

另外，氣象署也與輝達NVIDIA合作，運用氣象署高解析度模式資料進行AI訓練，可更迅速獲得高精細的颱風結構資訊，提升颱風預報作業的參考輔助價值。

中央氣象署署長呂國臣就AI颱風預報模型簡報。（記者劉信德攝）

中央氣象署署長呂國臣就AI颱風預報模型簡報。（記者劉信德攝）

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