暑假何處去？彰化公部門215梯次營隊開放報名 總名額破1萬

每年彰化縣消防局舉辦的消防小職人活動，每每一推出就是秒殺。（彰化縣消防局提供）

暑假何去處？彰化縣政府今天（29日）一口氣公布所有公部門辦理的暑期營隊報名完整資訊，今年報名總額1萬2250人，有的營隊是免費，也有付費，也同時把超人氣的活動，像是暑假開辦的「消防小職人」同步公開，讓家長不必在網海翻找資料，就可以找到適合又喜歡的營隊來報名。

縣長王惠美指出，今年推出的夏令營或是暑期活動非常多元，從運動到文化體驗，從農業到職涯探索，通通都有，今年總計推出215梯次、總參與人次可達1萬2250人，都比去年增加。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，今天暑假推出的營隊活動，有免費，也有付費活動，活動種類非常多，因為是各局處室都有開辦相關營隊，從食農教育到環境教育都有，也有運動與藝術人文研習，希望透過公部門來開辦，提供免費或是低收費的活動，讓學生在暑假可以有不同的選擇，而整合資料一起公布，也讓家長不必在網路世界四處搜尋資料。

各營隊的報名時間不一，部分營隊即日起就開始開放報名，文化局夏令營則於6月15日上午10時開放報名，夏令營相關資訊可上網查詢。

消防小職人活動每次一推出就是秒殺。（彰化縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法