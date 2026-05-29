推銷台南國際觀光 台日青年重新詮釋五條港歷史街區

台南五條港國際文化交流與青年詮釋行動登場。（台南市政府提供）

台南五條港國際文化交流與青年詮釋行動今天在淺草多功能中心登場，透過青年走讀、分組交流及影像紀錄等方式，引領台日青年深入認識台南五條港歷史街區與城市觀光特色，拓展台南在國際的觀光市場。

南市觀旅局與文化局協辦，台灣SDGs協會串聯台日多所大專院校共同推動「台南五條港國際文化交流與青年詮釋行動」，安排台日青年學生分組進行主題任務，從港口貿易、宗教信仰、生活風貌及街區變遷等面向，深入認識台南獨特的城市文化。

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市長黃偉哲表示，五條港見證台南港埠貿易、信仰生活與城市發展脈絡，是認識台南的重要觀光場域。透過台日青年面對面交流，讓歷史街區在跨國對話中被重新理解與詮釋，也讓更多國際青年透過實地走訪，感受台南城市文化深度與魅力。

台南市觀旅局局長林國華說，活動以「五條港文化園區」為核心場域，學生透過實地走訪、跨文化討論及影像創作，加深對台南歷史文化的理解，以創意方式重新詮釋五條港在地故事，讓交流不僅限於參訪，更成為向國際推廣台南觀光的重要媒介。

林國華說，五條港歷史街區是台南重要觀光節點之一，未來將持續拓展海外觀光市場，透過參與國際旅展、投放海外媒體廣告、邀國際KOL實地體驗，及深化與國際旅行業者合作等多元策略，持續提升台南在國際旅遊市場的能見度與吸引力。

五條港走讀活動分組討論。（台南市政府提供）

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