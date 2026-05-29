虎航遭控強迫懷孕空服員留職停薪 工會：應立即返還薪資

桃園空服員工會批評，虎航違反性別平等法。（記者吳亮儀攝）

台灣虎航強迫空服員一旦懷孕，只能申請留職停薪，剝奪懷孕空服員的工作權，嚴重違反性別平等工作法。桃園市空服員職業工會協助爭取權益，桃園市政府性別平等工作會已認定，虎航違反性別平等工作法第7條，懷孕歧視成立。

工會今天（29日）發表聲明，強調空服員工作型態特殊，懷孕期間難以在高壓的機艙中工作，大部分航空公司會協助空服員在懷孕期間暫時轉調地勤工作，以維護性別平權，更避免懷孕空服員的薪資中斷。

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工會批評，虎航成立以來多年未提供暫時轉調其他工作選擇給懷孕空服員，更直接訂立懷孕留停辦法，規範空服員懷孕就要先辦理留停，嚴重牴觸性別平等工作法第11條「工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由」。

工會表示，航空公司不能一方面禁止懷孕空服員繼續執行空勤，一方面又不協助調整合適工作，導致空服員在懷孕期間、亟需經濟支持之際，反而薪資中斷、影響生計。

桃園市空服員職業工會呼籲虎航，應立即返還本案會員因懷孕被強制留職停薪期間所未能領取的薪資，以及因育嬰留停被不利處分所影響的薪資和獎金。

台灣虎航對此回應，台灣虎航重視性別平等及員工權益保障，並致力於提供友善、平等及尊重的工作環境。對於外界所關注之性平議題，將審慎對待並與同仁充分溝通。相關議題及內容，公司已就政策面及執行面深入檢視及研議。

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