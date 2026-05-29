大寶忙完換二寶！台南關廟啟動綠竹筍加工拚內外銷

關廟區農會啟動綠竹筍的收購、加工，協助行銷地方產業第二寶。（記者吳俊鋒攝）

台南關廟的綠竹筍，品質深受歡迎，栽培規模僅次於鳳梨，名列地方第二寶，量產期已至，市場賣壓浮現，區農會啟動收購，協助運銷，以穩定價格，並展開真空包裝的加工作業，全力搶進內需通路，也準備外銷澳洲與日本。

關廟區農會總幹事陳愛妹表示，上月初先展開當地「大寶」產業的推廣，啟動鳳梨的鮮果收購，以自有品牌「金佳蒂」搶攻國內各通路，工作團隊全力投入運銷，集貨量高達13.2萬公斤，比去年增加近4成，順利穩住市場價格。

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陳愛妹指出，鳳梨的鮮果運銷大功告成，現仍進行加工收購，持續服務農民，團隊也沒有休息，接力啟動產業「二寶」綠竹筍的推廣任務，目前單日到貨量逾2千斤，區分5個等級後，裝箱送往台北拍賣，搶攻國內市場，忙碌不已。

區農會也同步展開綠竹筍的加工作業，啟動真空包裝的生產線，品項分為帶殼與去殼，推廣部主任黃國斌提到，國內各大賣場，以及高檔餐廳的訂單爆量湧至，已增派人力趕製，透過宅配供貨；至於外銷，配合的貿易商一樣主打澳洲，日本方面，也前在洽談中。

黃國斌強調，綠竹筍進入量產，接獲反映，市場賣壓出現，行情有逐日下滑趨勢，因此緊急啟動加工作業，一度以每斤60元收購，希望藉此設立「地板價格」來止跌，確保農民收益。

黃國斌說，綠竹筍與鳳梨、關廟麵並稱地方產業三寶，轄內種植面積約為350公頃，肉質嫩、脆，遠近馳名，食用上以涼拌沙拉為主；到貨、加工食，會先篩選、清洗，再蒸汽殺菁，接著切頭、裝袋、抽真空，製作流程嚴謹，完整保留了鮮、甜的美味。

關廟區農會展開綠竹筍的加工作業，拓展內、外銷。（記者吳俊鋒攝）

綠竹筍到貨後，會先進行篩選、清洗，再送入生產線加工。（記者吳俊鋒攝）

關廟區農會有真空包裝的帶殼綠竹筍。（記者吳俊鋒攝）

關廟區農會也有生產真空包裝的去殼綠竹筍。（記者吳俊鋒攝）

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