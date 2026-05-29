福隆沙雕藝術季開幕 重現史瑞克、大白鯊和侏羅紀經典場景

福隆國際沙雕藝術季大白鯊經典畫面。（福容飯店福隆提供）

福隆國際沙雕藝術季今天開幕，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請超過15位國內外沙雕藝術家聯手創作，展出超過40座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》等人氣國際IP，彷佛置身國際電影樂園般。即日起至5月31日推出限定優惠，12歲以下孩童身上配戴主題IP的配件，中午12點前可免費入園。

開幕首日就遇到大雨，仍有遊客來福隆觀賞沙雕，遊客陳先生表示，今年以環球系列為主題，他非常喜歡ET跟大白鯊，是小時候的回憶，可以再看到重現覺得很開心。

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福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏表示，福隆沙雕季連續舉辦19年之久，今年與環球影業IP合作，希望可以帶動東北角更多旅遊人潮，接下來也還有星空電影院以及海洋音樂祭的活動，期待大家能來到福隆欣賞沙雕。

而交通部觀光署主任秘書黃易成表示，福隆國際沙雕藝術季已成為台灣夏季代表性觀光品牌之一，今年除精彩沙雕展覽外，今年以「繽紛浪潮·FULONG酷夏酷夏派對」串聯4大主題月活動，包括福氣龍夏日出凍、馬卡龍沙灘趴、極限水戰黑色夏趴、極點慢旅自主騎乘等系列活動，東北角風管處也優化福隆周邊環境並打造更友善的行人空間，配合夜間光環境營造，更添浪漫氛圍，希望遊客可以從初夏一路玩到秋天。

今年福隆沙雕季更規劃一系列夏日限定主題活動，「週週有亮點」，6月1日至6月30日期間，每周三「學生日」，國小學生拿100分考券就可免費入場，同行者也有優惠票價；另外每周四則推出「比基尼主題日」，本人穿著比基尼現場可免費入場，同行親友也可享優惠票價。從7月3日起，還有沙灘電影，詳情請上福容大飯店福隆臉書查詢：https://www.facebook.com/fullonhotelfulong。

福隆國際沙雕藝術季，重現環球夏日沙雕派對。（福容飯店福隆提供）

福隆國際沙雕藝術季打造史瑞克電影的經典場景。（福容飯店福隆提供）

福隆國際沙雕藝術季開幕儀式。（福容飯店福隆提供）

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