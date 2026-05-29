竹縣橫山鄉第4度普發現金！ 今年7月發5000元生活補助津貼

新竹縣橫山鄉公所去年11月首發生活補助津貼每人5000元，預計7月14日、15日、16日再發放一波。（記者廖雪茹攝）

新竹縣橫山鄉公所去年11月首發生活補助津貼每人5000元，預計7月14日、15日、16日再發放一波，凡今年5月4日設籍該鄉，每位鄉民可領取現金5000元的民生物價補助津貼，全鄉將近1萬2000人受惠，而這次也是6年來防疫紓困金加上生活補助金，第四度普發現金，4次合計1萬3000元。

COVID-19期間，橫山鄉公所率新竹縣13鄉鎮市之先，在鄉民代表會的支持下，於2021年普發防疫紓困金，每位鄉民1000元，2022年8月加碼紓困金每人2000元。因應美國關稅調整與匯率波動對民眾生活造成的衝擊，去年11月再先普發每人5000元的生活補助金，今年7月將進行第二波發放。

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鄉長張志弘表示，橫山鄉人口結構以65歲以上長者居多，多數為無固定工作的退休或弱勢族群，面對國際戰爭導致民生物價波動震盪，鄉民每位人心恐慌。公所希望透過普發生活補助津貼，減輕居民因食材、日常用品及能源價格上漲所面臨的壓力，同時穩定市場價格，確保鄉民在經濟不確定的情況下仍能維持基本生活水準。

橫山鄉公所指出，凡今年5月4日（含當日）設籍於橫山鄉者，每位鄉民可領取現金5000元民生物價補助津貼。公所預計7月14日、15日、16日（星期二、三、四）一連3天，在11村、共計17處展開普發民生物價補助津貼，符合資格鄉民須攜帶身分證、印章及相關文件，依通知單至指定發放站領取。

於上述指定3天無法配合者，可在7月17日、18日、19日、20日、21日（星期五到下個星期二），早上8點至下午5點，帶身分證、印章等相關資料，直接到橫山鄉公所領取；7月21日17時前未領取者，視同放棄。請鄉民留意公所官網與臉書以保障自身權益。

張志弘表示，預估受惠人次約1萬1900多人，預算金額為6000萬元。這次物價補助津貼為公所歲計賸餘款項，絕不會排擠公共建設、合乎民情，也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利、人事費用等運作；公所團隊也會持續積極向中央爭取經費做建設，帶動地方發展。

橫山鄉長張志弘表示，面對國際戰爭導致民生物價波動震盪，公所希望透過普發生活補助津貼，減輕居民因食材、日常用品及能源價格上漲所面臨的壓力，維持基本生活水準。（記者廖雪茹攝）

橫山鄉公所表示，民生物價補助津貼發放不僅有助於降低居民生活壓力，也可提升民眾消費韌性，促進在地商圈及小型產業的經濟活絡。（記者廖雪茹攝）

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