汐止大湖科學園區爆缺水 台水：管線涉私人產權 維修需經地主同意

汐止區的大湖科學園區一、二、三、四期康寧街169巷一帶，近期因周邊施工導致水壓大幅降低，上週六起更變成「嚴重停水」災難，民眾苦不堪言。（記者翁聿煌攝）

位於新北市汐止區的大湖科學園區一、二、三、四期康寧街169巷一帶，近期因周邊施工導致水壓大幅降低，上週六起更變成「嚴重停水」災難，新北市水利局表示，汐止區大湖科學園區自來水原有用戶管由汐止康寧街引接，涉及私人土地產權，後續待地主同意後，台水公司會立即進場更新管線恢復供水。

當地民眾投訴，受影響的企業與住戶將近千戶，不僅嚴重癱瘓園區公司的日常營運，更讓居民生活陷入困境，無奈向政府求助，卻面臨地方與中央互踢皮球，令民眾氣結。

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水利局表示，汐止區大湖科學園區爆嚴重缺水危機案，經電洽台水公司一區處，大湖園區自來水原有用戶管由汐止康寧街引接，經由私人土地再進入其地下室，自來水表設於其地下室內；用戶管途經的私人土地目前蓋有樣品屋，原有用戶管漏水後因土地上方已有建築物無法維修，為大湖園區用水需要，臨時由康寧街169巷埋設管線，引接用戶管至園區地下室水表處。

由於臨時埋設管線及用戶管途經之地勢比原有用戶管之地勢高出許多，致用戶端進水水壓有比先前低，目前採取調整區域管網水壓方式以滿足用水需求，後續待樣品屋拆除且地主同意後，台水公司立即進場更新管線恢復原供水模式。

自來水公司汐止所表示，大湖科學園區去年9月因社區總表自來水外線漏水且水管經過私人土地（現為預售屋）無法取得同意書，導致進場搶修困難，經先行以新設臨時管線埋設於瀝青路面下替代破損外線，已於10月協助社區恢復供水可用。

因原有漏水管接水點與現況臨時管進水點高程差異過大壓力已不如以往，社區需自行改善內線送水設備，期間所仍維持社區進水，經與該社區去年至今多次會勘，最後於今年4月由立委廖先翔召開研商會議，原來漏水管線處係為日後捷運用地，新北市府正與地主辦理徵收購買作業，待市府取得土地後，請自來水公司進場更新管線，即可解決問題，初判土地約今年底可取得。

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