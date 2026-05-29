柳科第3期受關注 南市府：明年動工招商

議員尤榮智關心六甲及周邊發展機器人產業的布局及進度。（尤榮智提供）

台南市議員尤榮智關心六甲及周邊發展機器人產業的布局及進度，經發局回應表示，配合行政院「智慧機器人產業推動方案」，台南以「沙崙研發、六甲驗證、柳營量產」為核心布局，打造完整的智慧機器人產業生態系。

尤榮智表示，台南智慧機器人科技城市即將成形，可是柳營科技園區第三期將成為智慧機器人製造基地，還在經濟部備查，連開發計畫細部計畫和環境影響評估都還在審查階段，「今年取得開發許可，明年啟動工程及招商作業，可行嗎？」

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經發局表示，柳營科技工業區第3期定位為「智慧機器人製造基地」，提供約52公頃產業用地，目前園區可行性規劃已完成經濟部審查，開發計畫暨細部計畫、環境影響說明書正進入中央審查程序，預計今年取得開發許可，明年將動工並招商。

另，工研院六甲院區「智慧機器人創新與應用研發中心」已於5月啟用，聚焦醫療、照護、餐飲、物流與巡檢等應用面向，協助縮短技術從研發到產品落地的距離。「國家智慧機器人研究中心」4月在沙崙智慧綠能科學城完成揭牌，將投入前瞻技術研發、AI算力基礎建設及人才培育資源，並結合AMD等國際企業研發量能，強化台南在智慧機器人研發端的核心地位。

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