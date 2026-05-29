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    首頁 > 生活

    溪口天臺殿頒發獎學金 翁章梁鼓勵學子迎向AI世代

    2026/05/29 13:24 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣溪口鄉天臺殿舉辦獎勵應屆成績優秀學子獎學金頒贈典禮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣溪口鄉天臺殿舉辦獎勵應屆成績優秀學子獎學金頒贈典禮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣溪口天臺殿長期支持地方教育，今日在天臺殿舉辦「獎勵應屆成績優秀學子獎學金頒贈典禮」，溪口鄉、大林鎮及民雄鄉13所學校共99名國中、國小應屆畢業成績優秀學生獲頒獎學金，縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、大林鎮長許有疆、議員劉雅文、江志明等人到場與學生分享喜悅。

    天臺殿主任委員邱耀瑞指出，今年獎學金頒贈邁入第12年，累計已有上千名學生受惠，其中有些已經從台清交等名校畢業，成了社會菁英，影響可說相當深遠。今年每位國中生獲頒4900元獎學金，國小學生獲頒3900元獎學金，並提供豐富獎品，為邁向下一階段求學路的畢業生送上祝福。

    翁章梁表示，天臺殿展現宗教的溫暖力量，媒合成功企業家的善心，過去12年來持續為學生頒發獎助學金，藉此肯定孩子在校的優良表現，這也展現台灣各界非常重視教育，讓台灣人才輩出。

    翁章梁進一步強調，現在的孩子活在AI世代，未來30年是人類文明的重要發展階段，這代孩子將能延續AI的氣勢，希望學生多加接觸相關學習資源，思考自己能在AI世代扮演什麼樣的角色。

    教育處說，天臺殿每年除了辦理獎學金頒贈外，也長期關心學校教育，持續補助柳溝國小營養午餐經費，不僅減輕家庭負擔，也讓孩子感受到來自社區的關心與肯定。

    嘉義縣長翁章梁頒發感謝狀給天臺殿主任委員邱耀瑞。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁頒發感謝狀給天臺殿主任委員邱耀瑞。（記者蔡宗勳攝）

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