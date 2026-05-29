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    首頁 > 生活

    北水處「水妞」推新功能！ 查水費、線上過戶一次搞定

    2026/05/29 12:54 記者孫唯容／台北報導
    期望便利使用體驗，台北自來水事業處從2019年推出智能客服「水妞」，已累計達13萬1678使用人次。（北水處提供）

    期望便利使用體驗，台北自來水事業處從2019年推出智能客服「水妞」，已累計達13萬1678使用人次。（北水處提供）

    台北自來水事業處從2019年推出智能客服「水妞」，已累計達131,678使用人次，以往用戶遇到用水問題，多半透過親臨櫃台或撥打客服電話等方式，或在網路上搜尋關鍵字，耗時費力、效果不彰；希望提升用戶服務，持續優化智能客服「水妞」，打造優質的客戶服務體驗，用戶可透過本處網站智能客服視窗以自然語言快速、精準查詢，並運用圖片、階層式問答等工具，讓答復內容更清楚、易懂，節省用戶諮詢時間。

    「水妞」智能客服整合有「自報度數」、「水費查詢」、「水費結清」、「自然人過戶」、「補發水費單」及「用水量異常檢測」等多項線上申辦服務，用戶透過「水妞」互動式對話並結合線上繳費功能，可直接於智能客服系統完成申辦、繳費作業，免再來電或臨櫃。

    北水處說明，尤其在用戶家中常見漏水問題，針對用水突增、總表分攤及內線漏水等常見爭議案件，於智能客服「水妞」新增情境式互動引導流程，透過條件式判斷，引導用戶逐步釐清問題來源，例如是否近期更換設備或用水設備異常等情形，引導用戶藉由圖文及影片等工具自我檢查家中用水量異常之原因，及早診斷及早處理，避免水資源浪費，也確保民眾荷包不失血。

    為配合北市府淨零與數位治理政策，持續推動減紙減碳及數位化服務，北水處在2025年3月推出「您的水管家」便捷水服務系統，將各項自來水服務整合至「單一網站平台」，提供一站式自來水服務，除常用的線上繳費、多筆帳單管理、線上申辦銀行代扣繳外，還提供發票中獎、水量異常、施工停水等訊息通知，及周邊水質資訊、用水碳排放量等，讓用戶隨時掌握用水情形。此外，還可藉由智能分析、推薦用戶適合的用水服務。如發現水量異常，主動提醒檢查用水設備，或進一步申請家戶節水到府服務，更貼近民眾需求。

    期望便利使用體驗，台北自來水事業處從2019年推出智能客服「水妞」，已累計達13萬1678使用人次。（北水處提供）

    期望便利使用體驗，台北自來水事業處從2019年推出智能客服「水妞」，已累計達13萬1678使用人次。（北水處提供）

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