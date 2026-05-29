板橋30年海砂屋「林園天廈」都更 改建15層住宅大樓2029年完工

屋齡30多年的12樓海砂屋「林園天廈」將進行更新，預計2029年完工。（新北市都更處提供）

新北市板橋區國定古蹟「林本源園邸（林家花園）」旁，有一幢屋齡30多年的12樓海砂屋「林園天廈」。市府都市更新處長康佑寧表示，此案現有44戶，屋況不良亟待重建，外牆也有磁磚崩落狀況，住戶、鄰居與當地里長都關切更新推動進度，經市府協助，2023年取得多數住戶同意申請事業計畫與權利變換計畫報核後，此案今（29）日核定實施，將新建1棟地上15層地下3層的集合住宅大樓，預計於2029年下旬完工。

都更處介紹，「林園天廈」位於板橋府中路及南雅西路2段街廓範圍中，基地規模為635平方公尺，現況為12層樓鋼筋混凝土造建物，於1988年完工；此案經由市府都更推動辦公室提供諮詢、輔導，並請都更推動師協助住戶於2021年成立更新會，市府持續協助整合意見、透過修法解決停車空間等問題，在2023年取得多數決同意更新。

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康佑寧表示，海砂屋具重建急迫性及必要性，市府除加速海砂屋都更案件審議進程外，也透過提供海砂屋容積獎勵鼓勵民眾重建，增加更新意願；除一般都更，民眾也可透過防災都更2.0專案計畫、危老都更等多元重建途徑推動重建作業，截至5月20日，多元都更案已累積申請2259案，累計核准1607案。

都更處補充，市府也有「危險建築物580專案計畫」，於2027年8月31日前，危險建築物社區自行整合意願逾50%後即可提出申請。

屋齡30多年的12樓海砂屋「林園天廈」將進行更新，預計2029年完工。圖為更新模擬圖。（新北市都更處提供）

屋齡30多年的12樓海砂屋「林園天廈」將進行更新，預計2029年完工。（新北市都更處提供）

屋齡30多年的12樓海砂屋「林園天廈」將進行更新，預計2029年完工。（新北市都更處提供）

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