「槽化線」成開罰陷阱 南市府：朝單輪壓線不罰修正

議員朱正軒質疑引導車流用的「槽化線」長期被交通法規過度嚴格解讀。（記者王姝琇攝）

台南市議員朱正軒今於市政總質詢提出，引導車流用的「槽化線」長期被交通法規過度嚴格解讀，把「緩衝空間」當作嚴格開罰的陷阱。交通局長王銘德回應表示，將研議朝「單側輪壓槽化線」不予開單修正。

朱正軒指出，「槽化線」主要目的是引導車流，而非作為不可觸碰的實體禁區；參考日本等國家的導流帶設計，車輛輕微壓到是正常的；然而台灣執法實務卻將法規「超譯」，把「緩衝空間」當作嚴格開罰的陷阱，導致標線改造的美意大打折扣。

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朱正軒進一步釐清，法規明文規定為「禁止跨越」槽化線，但單輪「壓到邊線」並不等於實質「跨越」。過去實務上亦有多起法院判決基於「比例原則」撤銷罰單，法官多認為若車輛大部分仍在原車道，僅車輪微壓邊線，並未達跨越程度；若因道路設計不良，導致駕駛人為修正路線而壓線，更不具主觀過失。這些判決已充分凸顯第一線執法標準實有違常理之處。

王銘德回應，將由交通局主政，請裁決中心整理案例，並請法制處一同檢討現行規定及法院相關判例，警察局也會配合交通局政策，一同宣導若單側輪壓到槽化線不予開單做為執法標準。

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