堰塞湖治理計畫啟動！成大百人團隊進駐花蓮 3年投入1.23億

國立成功大學成立科學工作站揭牌，包括行政工程會主委陳金德（左六）、行政院顧問李孟諺（左五）、成功大學校長沈孟儒（右五）、以及水利署、林業及自然保育署等共同參加。（記者花孟璟攝）

去年9月馬太鞍溪堰塞湖洪災，是百年有紀錄以來台灣觀測到最大規模崩塌，國立成功大學與行政院工程會合作今天除了在花蓮糖廠成立科學工作站，也啟動3年共計1.23億元的堰塞湖治理計畫。主持揭牌的工程會主委陳金德說，災害治理及重建必須系統性、以科學為依據，政府已下定決心進行整體系統防治。

陳金德指出，馬太鞍溪堰塞湖災害後續重建及復原，必須是系統性、且有科學依據，感謝科學家團隊進駐光復鄉作完整調查，行政院與經濟部也已下定決心，進行整體系統性防治，且幾乎每個月都會到場督導重建進度，成大防災工作站也是國內首次針對單一災區進行的大規模系統調查，收集的資料也將扮演政府與民間的橋樑，為社會提供具有公信力的解答。

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成功大學今天在光復糖廠成立科學工作站，作為未來3年執行「堰塞湖潰決風險管理與流域韌性治理計畫」的據點。成大校長沈孟儒說，除投入7500萬元高教深耕經費，加上行政院工程會補助4800萬元，共計1.23億元，研究成果也將作為台灣及全世界面對大型複合災害的參考。

而在工作站成立前，成功大學智慧水環境研究中心主任曾志民率隊，包括地質技師、副主任以及嚮導及協作共7人小組於上月2日從萬榮林道挺進堰塞湖區，曾志民說，在堰塞湖周邊包括滑動面、崩積土20多處樣點採了100公斤土樣，以人力背下山，透過現場實地採樣並以衛星影像及無人機輔助、力求掌握精準的環境變化動態。

成功大學水利系主任董東璟指出，工作站的研究團隊有超過百位的專家及研究員、學生共同組成，成大自己就有工學、理學、醫學、社科等6個學院投入，跨校團隊結合台灣海洋大學、台灣大學、中興大學、屏東科技大學、東華大學等「跨校國家隊」，從土木工程的坡地穩定性到醫學領域的細菌分布監測，進行全方位的數據採集，藉此增進AI模擬預測的準確度，加上衛星影像、無人機技術，以及成大自主開發的即時泥沙濃度監測系統，力求掌握最精準的環境變數，旨在建立一個具備國際參考價值的科研資料庫，為政府未來的防災政策與防疫規劃提供科學化的決策依據。

成大智慧水環境中心主任曾志民（中）率隊，前進馬太鞍溪上游的堰塞湖周邊進行崩積土、滑動面等採樣，背了100公斤的土下山進行科學分析。（成功大學提供）

成大智慧水環境中心主任曾志民（中）率隊，前進馬太鞍溪上游的堰塞湖周邊進行崩積土、滑動面等採樣，背了100公斤的土下山進行科學分析。（成功大學提供）ㄒ

成大在光復鄉災區花蓮糖廠成立科學工作站，校長沈孟儒（立者）親自主持。（成功大學提供）

行政院工程會主委陳金德、成大校長沈孟儒主持成大科學工作站揭牌，陳金德說，工作站成立是政府已經下定決心要做堰塞湖系統性整治。（記者花孟璟攝）

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