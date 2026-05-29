環境部發表11處特色公廁 明亮通風、性別親子友善成標配

高雄市興達漁港漁夫市集特色公廁，採「滿載歸航的漁船」形象作為外觀，融入當地特色，屋頂還成觀海平台，盼創造旅遊新亮點。（圖取自趙建銘建築師事務所簡報）

台灣如廁文化與先進國家尚有差距，環境部透過競爭型補助打造特色公廁，目標2030年建置30座，今（29日）先期發表11座設計，包含高雄流行音樂中心以透明泡泡型塑創意、興達漁港漁夫市集公廁採滿載歸航意象、雲林古坑鄉綠色隧道公廁是森林共生概念，並都規定須明亮通風，還標配性別、親子與無障礙廁所，達到多元友善空間。

環境部環境管理署組長林憶芳說，透過美質環境推動計畫（2025到2030年），約70多億元經費，來提升台灣公廁環境，包含補助改善4千多間公廁修繕，也要建置30座全新特色公廁，將自今年底開始陸續完工。

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林志峯建築師事務所經理黃聖為指出，公司負責高雄流行音樂中心特色公廁，採單元式空間設計成性別友善、親子及無障礙廁所，一間標配小便斗與馬桶，還可結合公共藝術串聯音樂燈光，創造娛樂價值。

建築師趙建銘協助高雄市興達漁港漁夫市集特色公廁，他表示，建物設計採「滿載歸航的漁船」為意象，並所有便器設置獨立廁間，提升隱私及性別友善，採全坐式馬桶接軌國際，屋頂還延伸為觀海平台。

雲林縣古坑鄉則有綠色隧道特色公廁新建案，採綠蔭圍繞為意象，加上流線頂棚增加自然採光及通風；鄉長林慧如則表示，綠色隧道1年約200萬人次造訪，盼更多如廁及清潔等影片宣導，加強台灣如廁文化提升。

環境部長彭啓明說，全台公廁有4萬6198座，但過去蹲式馬桶較多，易髒亂及傳播病菌，也不利高齡者使用，自己特地赴日本考察，有專門清潔廁所的公司，其創辦人就是看見東京銀座的女性很漂亮，但女廁卻很髒，才立志要讓女廁變乾淨，環境部也盼透過補助公廁改善，拋磚引玉，讓社會重視。

林憶芳補充，經去年統計，台灣公廁的蹲式及坐式馬桶比例已來到46％比54％，坐式比蹲式多，現行指引將推動全坐式馬桶，也將要求公廁提供回報機制（掃描QR碼），當民眾遇到廁所髒亂、或有隱私擔憂等問題，可立即回報處理。

雲林縣古坑鄉設計綠色隧道公廁，採具辨識度的曲線設計，加上綠蔭意象，保留老樹等，創造特色空間。（圖取自古坑鄉綠色隧道特色公廁簡報）

高雄流行音樂中心特色公廁將採單元設計，空間備有小便斗及馬桶，已供性別、親子友善，以及無障礙使用。（圖取自林志峯建築師事務所簡報）

環境部推動特色公廁，需標配明亮、通風，還要設置性別友善、親子及無障礙廁所，盼透過具設計與美感的公廁，逐步提升台灣如廁文化。（記者吳柏軒攝）

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