響應「世界滑板日」新北市民廣場6/20、21打造滑板賽場讓大小朋友同樂

新北市長侯友宜表示，市府於6月20、21日在市民廣場辦理「新北滑板潮流嘉年華」，結合滑板與街頭塗鴉體驗、滑板賽事、嘻哈演唱會及文化市集辦理。（記者黃子暘攝）

滑板是許多青年族群青睞的運動項目，新北市長侯友宜表示，市府將於6月20、21日在市民廣場辦理「新北滑板潮流嘉年華」，結合滑板與街頭塗鴉體驗、滑板賽事、嘻哈演唱會及文化市集辦理，活動邀請日本職業滑板選手前來交流，一般競賽及體驗場次自即起到6月16日23點59分開放報名，另外，市府也規劃在新莊區西盛河濱公園建置輪狀車地景遊戲區（高灘地工程處預計今年完成設計），提供大眾運動新去處。

侯友宜表示，滑板已被列為奧運競賽項目，是一項國際級重要競技運動，也是青年文化的重要象徵之一，市府持續推廣，並響應6月21日「世界滑板日」，推出首場結合城市地景與街頭文化的滑板嘉年華，活動特色為「全年齡參與」，盼讓大小朋友、親子家庭都能樂在其中。

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體育局長洪玉玲說，被日媒冠為「日本未來滑板界核心人物」之一的池田大亮、日本職業滑手本郷真輝、擁有20年資歷的日本資深風格滑手森中一誠、日本街頭滑板新銳滑手森一成及日本地下街頭滑板代表滑手野崎義隆都將現身新北市民廣場，與國內好手來場難忘的表演賽。

體育局指出，嘉年華一般競賽及體驗場次，自即起到6月16日23時59分開放報名，民眾可至ACCUPASS（https://reurl.cc/A9lxVe）查看詳細資訊；技術滑板、長板、衝浪滑板賽事報名及各類滑板教學與街頭塗鴉體驗場次名額有限，額滿為止。

體育局補充，嘉年華也歡迎喜歡嘻哈音樂的民眾一起來欣賞表演，活動有30多攤的街頭潮流文化市集、精緻街頭特色餐飲，相關訊息可洽新北運動聚點、新北滑板潮流嘉年華粉專。

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