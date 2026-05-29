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    首頁 > 生活

    高雄國小教師墜樓亡 親妹發文淚喊「傻哥哥」告別式時間曝

    2026/05/29 12:09 記者許麗娟／高雄報導
    深耕教育33年資深教師，將於6月6日舉行告別式。（擷取自追思函）

    深耕教育33年資深教師，將於6月6日舉行告別式。（擷取自追思函）

    高雄某國小深耕教育33年的資深男教師，25日在校園內墜樓身亡，讓師生及許多教育界人士感到震驚及悲痛，該名教師的妹妹昨日發文淚喊「傻哥哥，你怎麼這麼傻……」表達心中的痛與失望，該名教師的告別式日期也訂於6月6日舉行。

    該師親妹發文寫道，「接到這個惡耗時，眼淚一滴一滴不停落下。這麼好的一位老師，把大半人生奉獻給教育，卻最終倒在無法言說的委屈與壓力之下。不知道哥哥究竟承受了多少痛苦、多少絕望，才會走上這條路。」

    她說，有時真的會讓人忍不住思考，現今的制度，是否真的有能力保護那些長年默默為社會奉獻的人？很多時候，一句輕易的指責、一場隨意的檢舉，外人看來只是程序，但對某些人而言，卻可能是一點一滴壓垮生命的重量。留在心中的痛與失望，不是流不盡的眼淚、幾句話語就能形容。哀慟直呼「傻哥哥，你怎麼這麼傻……」。

    該名教師3月向學校請了3個月的身心調適假，日前卻突然返校並不幸身亡，家人也發出追思函，預計於6月6日上午8點在龍巖高雄會館116室舉辦該師的告別追思會，送別他57年的人生旅程，向這名一生奉獻教育、作育英才無數的老師說再見。

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