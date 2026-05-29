台美產官學深化交流 聚焦科技人才培育與高教國際合作

2026 台美教育座談會暨台美半導體教育聯盟簽約儀式，教育部長鄭英耀（右二）、政大校長李蔡彥校長（右三）、駐美代表俞大㵢和美方代表簽署合約。（高教基金會提供）

深化台美大學於人工智慧、半導體與理工等重點領域合作！教育部長鄭英耀近日率20所大學校院前往美國佛羅里達州奧蘭多，出席「2026美洲教育者年會」（NAFSA），以增進台美在高等教育的合作夥伴關係，並促進美國學生到台灣研習半導體及華語相關課程或訓練。

今年年會主題為「全球化策略設計」，有全球292個單位參與，台灣以「Study in Taiwan」為主題參展。身為近20年來首位訪美出席該會的教育部長，鄭英耀表示，台美於今年初舉辦「台美教育倡議」第5次高層對話，確立教育與研究合作之3年策略規劃，以教育合作為基礎，促進人才發展、語言能力與人員交流，重點聚焦培育台美雙方共同需要的關鍵科技人才。

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面對人工智慧與半導體產業快速發展所帶動的人才需求，身兼高教國際合作基金會董事長的政大校長李蔡彥，也透過會中的「2026美台半導體高等教育交流活動」，與來自台美2國政府、高等教育機構及產業界代表，共同探討半導體人才培育與高教國際合作發展方向。

李蔡彥表示，全球半導體產業正面臨前所未有的人才需求與技術革新，高等教育機構必須突破傳統學科界限，建立跨國、跨域的人才培育模式。台灣擁有完整的半導體產業生態系與世界級創新能量，而大學則扮演串聯產業、研究與人才的重要樞紐。透過台美高等教育合作，不僅能培育兼具專業知識與國際視野的人才，更有助於強化全球科技供應鏈的韌性與永續發展。

校方表示，近年將跨域學習、科技素養與國際移動力納入人才培育核心。如商學院是國內少數提供完整供應鏈管理課程的大學之一，並設有供應鏈研究中心，培養學生從營運管理延伸至全球供應鏈策略思維，鏈結科技、管理與國際經貿等面向。今年暑假企管系將率25名學生至美國亞利桑那州立大學，透過移地學習與產業實地交流，深入了解全球供應鏈運作模式與企業實務發展。

此外，校方提到，以跨域自主學習為核心的X實驗學院，積極推動創新人才培育模式。其中「英雄實驗室（SHeroLab）」計畫邀請旅居海外的政大校友擔任導師，陪伴學生探索未來職涯與人生方向。今年暑假將帶領學生前往美國矽谷進行Bootcamp與產業交流，透過與科技企業、創新組織及創業團隊對話，深入了解人工智慧、創新創業與全球科技產業發展趨勢，實踐跨域人才培育理念。

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