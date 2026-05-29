為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    200元兌換400元套票！ 台南「星市集」東菜市5/30壓軸登場

    2026/05/29 12:07 記者王姝琇／台南報導
    台南星市集「東菜市」壓軸登場，推環保兌換優惠。（台南市政府提供）

    台南星市集「東菜市」壓軸登場，推環保兌換優惠。（台南市政府提供）

    台南市市場處5月份連續4週推出「來趣．踅市仔－溫馨五月．星市集」系列活動，壓軸活動將於5月30日在百年市場「東菜市」登場，民眾只要響應綠色消費自備環保餐具，就能以200元兌換400元的「星市集套票」。

    台南市學甲、六甲、崇義、玉井、東菜市、隆田、佳里中山、關廟、後營、下營等10處市場，及武聖、鄭仔寮花園與玉井3處夜市，入選「來趣．踅市仔－溫馨五月．星市集」活動，市場處號召民眾走進入選市場、夜市，自備環保購物袋、環保杯及環保餐具等用品，可用200元兌換400元「星市集套票」，每份套票內含200元好市券與2張市集精選特色商品兌換券。

    市長黃偉哲表示，壓軸活動將於5月30日在東菜市登場，這座百年傳統市場不僅承載台南人的記憶，豐富多元的商品與名攤，更是外地遊客攜家帶眷指名必訪的指標市集。邀請大家一起來逛東菜市，見證百年市場如何在新時代展現蓬勃朝氣。

    台南星市集「東菜市」壓軸登場，推環保兌換優惠。（台南市政府提供）

    台南星市集「東菜市」壓軸登場，推環保兌換優惠。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播