200元兌換400元套票！ 台南「星市集」東菜市5/30壓軸登場

台南星市集「東菜市」壓軸登場，推環保兌換優惠。（台南市政府提供）

台南市市場處5月份連續4週推出「來趣．踅市仔－溫馨五月．星市集」系列活動，壓軸活動將於5月30日在百年市場「東菜市」登場，民眾只要響應綠色消費自備環保餐具，就能以200元兌換400元的「星市集套票」。

台南市學甲、六甲、崇義、玉井、東菜市、隆田、佳里中山、關廟、後營、下營等10處市場，及武聖、鄭仔寮花園與玉井3處夜市，入選「來趣．踅市仔－溫馨五月．星市集」活動，市場處號召民眾走進入選市場、夜市，自備環保購物袋、環保杯及環保餐具等用品，可用200元兌換400元「星市集套票」，每份套票內含200元好市券與2張市集精選特色商品兌換券。

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市長黃偉哲表示，壓軸活動將於5月30日在東菜市登場，這座百年傳統市場不僅承載台南人的記憶，豐富多元的商品與名攤，更是外地遊客攜家帶眷指名必訪的指標市集。邀請大家一起來逛東菜市，見證百年市場如何在新時代展現蓬勃朝氣。

台南星市集「東菜市」壓軸登場，推環保兌換優惠。（台南市政府提供）

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