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    首頁 > 生活

    山友注意！阿里山塔山步道 7/1起全線封閉整修1年

    2026/05/29 11:53 記者蔡宗勳／嘉義報導
    塔山步道封閉期間請勿行走鐵路。（嘉義林業分署提供）

    塔山步道封閉期間請勿行走鐵路。（嘉義林業分署提供）

    炙手可熱的阿里山國家森林遊樂區內塔山步道，經專業團隊檢測報告顯示0K+220跨越鐵道陸橋等4處木結構有木質劣化，導致整體設施穩定性不足等情形，農業部林業及自然保育署嘉義分署為確保遊客登山安全，將於7月1日起暫停開放，封閉步道並進行全線施工改善，預估工期至明年6月底，並將視工程進度滾動調整開放時間。

    嘉義分署表示，7月1日後要進入台灣一葉蘭自然保留區民眾，僅限申請溪頭端進入且至塔山步道木平臺前需原路折返，請評估自身體力、時間調整規劃遊程。

    林業分署提醒，已申請核准於7月1日前從阿里山端進入保留區之民眾，通行時應注意安全及快速通過。塔山步道封閉期間請勿行走鐵路，依鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」規定，違者可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，請勿以身試法。

    塔山步道自7月1日起至明年6月底全線封閉。（嘉義林業分署提供）

    塔山步道自7月1日起至明年6月底全線封閉。（嘉義林業分署提供）

    已申請7月1日前自塔山步道阿里山端進入一葉蘭保留區之民眾，通行時應注意安全。（嘉義林業分署提供）

    已申請7月1日前自塔山步道阿里山端進入一葉蘭保留區之民眾，通行時應注意安全。（嘉義林業分署提供）

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