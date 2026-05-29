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    首頁 > 生活

    基隆建德國中泳池水質不合格 學生訓練送醫卻照常開放

    2026/05/29 12:03 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市立游泳池跳台脫落尚未修復。（張之豪提供）

    基隆市立游泳池跳台脫落尚未修復。（張之豪提供）

    基隆市立游泳池整修開放不久，上個月中小學聯合運動會聯合比賽發生跳台脫落，導致比賽學生受傷；無獨有偶，5月初建德國中游泳隊練習時，學生集體不適多人送醫，還有選手在加護病房治療，事件發生後泳池照樣開放。議會總質詢時，市議員張之豪批評市府的螺絲鬆了。

    教育處長徐嬿立表示，市立游泳池在6月28日會完成改善；至於建德國中5月5日發生事件，教育處就要求停止使用，檢查水質不符標準，但學校卻仍開放泳池，教育處將徹查。

    議員張之豪昨天質詢時指出，市立游泳池全面停館整修，但一開放4月28日舉行的中小學聯合運動會游泳比賽，男子組200公尺自由式的比賽當中，第4水道的選手在跳水時，跳台竟脫落，導致選手受傷，至今還沒修復。

    建德國中游泳池則在5月初發生氯中毒事件，5月5日當天，國中游泳隊在泳池練習，聞到水味道刺鼻，結果紛紛出現身體不適，8名選手中有2人送醫，甚至有一人疑似心肌炎住進加護病房治療，另一人就醫後就返家休息，其他未送醫的也出現頭痛等不適狀況，但是隔天泳池仍然照常開放，小學生照樣晨訓，管理完全沒有章法。

    徐嬿立表示，市立游泳池跳台脫落，將在6月8日至12日水道淨空改善；至於建德國中游泳隊送醫，她在5月5日晚上接到醫院通報，也和校方通過電話，5月6日請衛生局人員稽查，水質酸鹹值和餘氯不符標準，立即要求校方暫停使用，待第二次複查，但校方未暫停游泳使用，教育處體健科人員立即前往學校，要求泳池停止使用，衛生局5月8日派人複檢前不准使用。

    張之豪認為，市府螺絲鬆了，學生都已經送醫，泳池水質不合格還繼續開放，以後可能學生沒那麼幸運。他也要求教育處協助家長後續處理。

    市長謝國樑表示遺憾，會以最高標準檢視，徐嬿立也承諾會徹查。

    市議員張之豪今天質疑，市立游泳池跳台脫落，建德國中游泳池又發生疑似氯中毒，1學生加護病房治療。（記者盧賢秀攝）

    市議員張之豪今天質疑，市立游泳池跳台脫落，建德國中游泳池又發生疑似氯中毒，1學生加護病房治療。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑對建德國中游泳隊訓練身體不適表示遺憾，要求教育處最高標準檢視。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑對建德國中游泳隊訓練身體不適表示遺憾，要求教育處最高標準檢視。（記者盧賢秀攝）

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