台東往返台北火車變慢了！議長吳秀華要求縣府爭取重返3.5小時

台東鐵路的火車行車時間太長，議長吳秀華要求縣府爭取縮短。（記者黃明堂攝）

台東對外交通路途遙遠，早年台北到台東最快的自強號平均耗時約6小時，花東鐵路電氣化後，曾縮短到3個半小時，但目前最快的班次也要3小時50分。台東縣議會議長吳秀華今天在質詢時指出，一來一回落差將近一小時，漫長的乘車時間讓許多鄉親與遊客感到無奈與吃力。交通處長劉俊毅答詢說會向台鐵反映，未來雙軌化完成後，應可縮短行車時間。

在東部幹線尚未電氣化的時代，火車必須靠柴聯自強號行駛，台北到台東最快也需要4小時40分鐘，若停靠站較多則需花上5至7個小時。隨著花東鐵路電氣化完工以及普悠瑪號、太魯閣號投入營運，北東曾經跑出3小時30分鐘的歷史最快紀錄，但在歷經兩次重大事故，及因應地方陳情增停站後，台鐵調整最短行車時間要3小時50分，多數在4個半小時。

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吳秀華強調，這段落差在民眾觀感上相當明顯，許多鄉親紛紛反映，不論是專程北上就醫、開會，或是觀光客來到台東旅遊，常常都覺得「真的坐好久、要晃好久才能到台北」。雖然理解鐵路局為了配合地方需求而增加部分班次的停靠站，但這不應以犧牲整體行車效率為代價。

交通處長劉俊毅回應表示，班次調整確實包含鐵路局的考量，不過未來隨著雙軌化全面通車，行車速度應該有機會重新回到過去的水準。

為了實質解決民眾的痛點，吳秀華當庭要求交通處積極與台鐵爭取，希望每天至少能有往返台北與高雄各一班的「快速直達車」，透過減少停靠站來縮短行車時間，給有急迫需求的縣民一個更便捷的選擇。劉俊毅也承諾，將會把減少停靠站、增開直達車的訴求向台鐵提出反映。

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